Răzvan Fetița, golgheterul Performanței Ighiu, a semnat cu CNS Cetate Deva!

Răzvan Fetița, golgheterul Performanței Ighiu în stagiunea precedentă, cu 13 reușite, a părăsit județul Alba, semnând cu o altă divizionară terță, CNS Cetate Deva. Fotbalistul în vârstă de 26 ani, care în iarnă a fost curtat și de “U” Cluj, echipă promovată în Liga a 2-a, a profitat de problemele existente în curtea grupării ighiene, pe care a părăsit-o din postura de liber de contract, după 3 ani.

Considerat o țintă atractivă pe piața transferurilor, Fetița era la un moment dat în negocieri cu Unirea Alba Iulia, dar, din diverse motive, mutarea nu s-a mai produs, deși câțiva dintre foștii săi coechipieri (Sporea, Petruse, Szigmond) au ajuns săptămâna trecută sub comanda lui Adrian Bicheși, prin implicarea lui Armando Popescu la Unirea. “Mă bucur că am luat decizia și am semnat cu o echipă pe măsura așteptărilor mele, care pune pe primul plan jucătorii, și sper ca la Deva să îmi îndeplinesc obiectivele. Sunt dezamăgit de formațiile din Alba: multe controverse și puțin profesionalism”, a declarat jucătorul ce poate acoperi mai multe posturi din linia mediană (“săgețile” declarative sunt evidente).

La Deva este un fost coechipier al său de la Performanța, atacantul Romică David, ce a plecat vara trecută de la Industria Galda. Conform ultimelor informații, CNS Cetate Deva va fi colegă cu Metalurgistul Cugir și, Performanța Ighiu, dacă va continua, în Seria a 4-a a Ligii a 3-a, ediția 2018-2019.

Dan HENEGAR

loading...