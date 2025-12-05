Războiul pensiilor speciale se intensifică: CCR urmează să judece sesizarea ÎCCJ privind noua lege. Ce ar putea schimba decizia Curții Constituționale
Războiul pensiilor speciale se intensifică: CCR urmează să judece sesizarea ÎCCJ privind noua lege. Ce ar putea schimba decizia Curții Constituționale
Curtea Constituțională a României a stabilit data de 10 decembrie pentru dezbaterea sesizării depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la noua lege a pensiilor de serviciu. Obiecția de neconstituționalitate a fost formulată de Secțiile Unite ale instanței supreme, care au votat în unanimitate atacarea actului normativ.
Potrivit ÎCCJ, noua lege „încalcă independența justiției” și „elimină de facto pensia de serviciu pentru magistrați”. Purtătorul de cuvânt al instanței supreme, Victor Alistar, a explicat că proiectul discriminează magistrații în raport cu alte categorii beneficiare de pensii speciale, încalcă jurisprudența europeană și ignoră caracterul obligatoriu al deciziilor CCR. De asemenea, folosește termeni juridici neclar definiți și introduce modificări abrupte ale statutului profesional, fără perioadă de tranziție.
ÎCCJ critică și caracterul de urgență cu care Guvernul a promovat legea, susținând că nu există fundamentare reală: condițiile din PNRR ar fi fost scoase din context, iar impactul economic nu ar fi fost demonstrat. În plus, instanța supremă acuză o discriminare evidentă între categoriile de beneficiari ai pensiilor de serviciu, magistrații fiind dezavantajați atât prin modul de calcul, cât și prin plafonarea cuantumului.
Sesizarea CCR a fost adoptată cu 102 voturi din 102, confirmând opoziția unanimă a judecătorilor Înaltei Curți față de noile prevederi.
