RĂZBOI în Ucraina, ziua a doua: Rusia intenționează să încercuiască Kievul. 137 de ucrainieni uciși și 316 răniți. Președintele Zelensky a decretat mobilizarea generală

Numărul protestatarilor ruși care manifestează împotriva războiului pornit de Putin în Ucraina, este în creștere. Este vorba despre 1.700 de persoane, potrivit BBC.

Sute de protestatari au fost arestaţi lângă Piaţa Puşkin din capitala rusă şi alţi circa 20 în al doilea oraş al Rusiei, în timp ce scandau „Nu războiului!”, relatează AFP, citată de Agerpres.

Proteste au avut loc și la Novosibirsk și Ekaterinburg.

Principalul opozant rus Aleksei Navalnîi, încarcerat şi inculpat pentru noi acuzaţii, a declarat joi că este împotriva războiului declanşat de Moscova contra Ucrainei.

And this video is from St. Petersburg, Russia. More than 1,700 people have already been arrested there for protesting against the war with Ukraine.#spb #SaintPetersburg #war #protest #UkraineRussiaCrisis pic.twitter.com/toUFllfY8L

— PMESII (@pmesii_insider) February 24, 2022