Ratingul de țară al României, confirmat de Moody’s la „Baa3”: Perspectiva rămâne negativă

Moody’s confirmă ratingul României la „Baa3”: Perspectiva rămâne negativă

Agenţia de rating Moody’s a confirmat, vineri, 12 septembrie 2025, calificativul României la „Baa3”, perspectiva rămând negativă.

„Decizia de a menţine perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambiţios de consolidare fiscală al Guvernului”, se precizează într-un raport al Moody’s.

Conform sursei citate, măsurile fiscale adoptate de Guvern în iulie şi septembrie 2025 au îmbunătăţit semnificativ perspectivele fiscale ale României faţă de aşteptările agenţiei, care în martie 2025 a schimbat perspectiva din stabilă în negativă.

Măsurile de consolidare combinate depăşesc 3% din PIB în 2025 şi 2026, principalii factori contributori fiind creşteri ale Taxei pe Valoare Adăugată şi indexarea îngheţării salariilor din sectorul public şi a pensiilor.

„Cu toate acestea, rămân riscurile semnificative privind implementarea, legate de menţinerea sprijinului politic pentru program, asigurarea disciplinei cheltuielilor şi atingerea ţintelor de creştere a veniturilor, precum şi riscul ca impactul negativ asupra creşterii al pachetului să submineze efortul de consolidare fiscală”, semnalează agenţia de rating, potrivit News.ro.

