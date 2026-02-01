Actualitate

Raed Arafat, precizări tăioase după ce a propus limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale: „Suntem în ceasul al 12-lea”. Ministrul de Interne intră pe „fir”

Secretarul de stat Raed Arafat, şeful DSU, a declarat, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, după ce a propus o discuţie privind limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare, că „suntem la ceasul al 12-lea”, el subliniind că, singură, această măsură nu rezolvă problema, dacă nu este însoţită de un proces educaţional pentru părinţi şi copii.

Raed Arafat a dat exemplul finlandez, unde copiii încep să fie pregătiţi să intre pe spaţiul online de la primele clase iar părinţii sunt educaţi privind impactul reţelelor de socializare.

„Părerea mea este că suntem la ceasul al 12-lea. Copiii sunt sub impact major şi trebuie să înţelegem că pe reţeaua de socializare lăsând violenţa fizică, copiii pot fi sub efectul bullying-ului, a agresiunilor psihice, a agresiunilor din partea colegilor lor, să fie stigmatizaţi, să fie sub stres. Şi acest lucru nu face bine deloc pentru copii”, a spus secretarul de stat Raed Arafat, într-o intervenţie la Antena 3, potrivit News.ro.

Potrivit lui Raed Arafat, ar trebui urmat modelul finlandez, unde copiii încep să fie pregătiţi pentru a confrunta sau să intre pe spaţiul online, de la primele clase.

„Sunt învăţaţi cum să gândească şi cum să ia lucrurile şi cum să analizeze informaţia care o primesc. Iar părinţii, educarea lor trebuie să fie asupra impactului reţelelor de socializare. Noi vedem mulţi părinţi care dau telefonul copilului şi-l lasă cu telefonul, cu TikTok, cu tot, ca ei să stea liniştiţi în casă şi copilul rulează şi se uită. Aici trebuie să înţeleagă ce înseamnă acest lucru, ca impact asupra copilului şi acest lucru trebuie să meargă mână în mână cu măsurile care se iau pentru limitarea accesului la reţelele care pot să aibă un impact negativ”, a explicat Raed Arafat.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă este de părere, în contextul recentelor evenimente în care au fost implicaţi minori, că a venit momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare.

„Copilăria şi adolescenţa nu trebuie sacrificate pentru profitul platformelor digitale”, a mai afirmat Raed Arafat.

Contrazis de Cătălin Predoiu

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, îl contrazice, însă, pe Raed Arafat.

„De principiu, nu sunt pentru interdicții. Chiar și în materia accesului minorilor sub o anumită vârstă la conținut online. Nu rezolvă problema de fond: codul moral educat. Mai ales că o asemenea măsură e foarte greu de aplicat cu mijloacele din prezent. Platformele online au și numeroase beneficii atunci când sunt folosite responsabil (stimularea creativității și menținerea legăturii cu alți copii, acces rapid la informație etc). În plus, multe activități școlare și extracurriculare presupun deja utilizarea internetului.

Cum poți să oprești toți minorii să aibă acces online la anumite platforme?! Greu de aplicat, repet. Interdicția totală nu face decât să creeze frustrare și curiozitate excesivă, iar copiii pot ajunge să folosească aceste platforme pe ascuns, fără niciun fel de îndrumare sau protecție. Ușor de depășit un astfel de obstacol cu mijloacele prezente. Soluția reală nu poate veni decât din educație solidă și serioasă, pentru că libertatea fără educație este la fel de periculoasă”, afirmă Cătălin Predoiu într-o postare pe pagina personală de Facebook.

