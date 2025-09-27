Economistul Radu Georgescu: În curând în România se va striga Popa Prostul. În 2009, când a fost la fel, prețurile la apartamante au scăzut cu 50-60%

„În curând în România se va striga Popa Prostul. În 2009, când a fost la fel, prețurile la apartamante au scăzut cu 50-60%”, avertizează plastic economistul Radu Georgescu.

„Istoria se repetă ca în 2009-2010. Eu cred că în anii următori prețurile la locuințe vor scădea cu 50%. După bula deficitului bugetar, următoarele bule care vor face implozie vor fi sectorul imobiliar și sistemul bancar.

Bulele speculative din sectorul imobiliar și cel bancar sunt mult mai mari decât bulele din 2009-2010. Piața imobiliară din România este ca jocul Popa Prostul. Este Popa Prostul cel care rămâne cu creditul în momentul în care piața imobiliară face implozie. Acum vor fi mult mai mulți Popa Prostul decât în 2009.

În România habar nu avem ce înseamnă un credit imobiliar. Nu avem habar ce înseamnă să plătești lună de lună, timp de 30 de ani un credit. Mulți oameni care au credite imobiliare cred că locuința este a lor. Nu știu ce înseamnă ipoteca

Află cine este cu adevărat proprietarul doar după ce nu mai plătesc 3-4 rate la bancă.

Acum în România nu sunt persoane care au plătit 30 de ani un credit. În anul 1995 soldul creditului imobiliar era aproape de zero. În 2025 soldul este de 114 miliarde de lei.

Preturile la locuințele din România au crescut datorită creditelor acordate de bănci într-un mod iresponsabil. Am explicat de mai multe ori că băncile din România au jucat ruleta rusească. În perioada 2020-2023 au dat credite imobiliare cu dobândă fixă de 4-5% pe o perioadă de 5 ani.

Băncile au pariat că dobânzile vor fi mereu mici. Surpriză! Dobânzile au crescut. Sunt bănci în România care plătesc în 2025 dobânzi la depozite de 7%. Din această cauză peste 25% din băncile din România sunt pe pierdere în 2025.

Băncile din Romania au acționat total diferit față de băncile din US. Băncile din US se finanțează prin obligațiuni pe termen lung de 10-30 de ani. Fac acest lucru pentru a evita riscul pe care îl au acum băncile din Romania.

Mulți oameni care au luat credite imobilare în perioada 2020-2025 au jucat și ei ruleta rusească. Începând din octombrie 2025 IRCC va fi la maximul istoric. Și va mai crește din cauza inflației

În timp ce în America toată media vorbește despre scăderile istorice de vânzări de locuințe în România agenții imobiliari ne spun că locuințele se vând ca pâinea caldă. În America accesibilitatea pentru o locuință este la un nivel redus istoric. În România agenții imobiliari ne spun că este cea mai bună perioadă să cumperi o locuință. În America să fii agent imobiliar trebuie să faci scoală și să dai examen pentru a primi licență. În Romania dacă nu ai o meserie și habar nu ai să faci nimic, te faci agent imobiliar și le spui oamenilor să cumpere locuințe.

În curând în România se va striga Popa Prostul. În 2009 când s-a strigat Popa Prostul, prețurile la apartamante au scăzut cu 50-60%. Problema este că bula din 2025 este de 6 ori mai mare decât în 2008. Creditele imobiliare în 2008 erau 20 de miliarde. Acum sunt în jur de 120 de miliarde de lei. Acum sunt mult mai mulți oameni care au credite imobiliare decât în 2008.

Ca la orice bula este nevoie de un ac. Acum sunt mai multe potențiale ace. Falimentul unei bănci, recesiune economică, reducerea numărului de bugetari. Istoria se repetă ca în 2009-2010. Eu cred că în anii următori prețurile la locuințe vor scădea cu 50%”, spune Radu Georgescu.

