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MAI lansează proiectului „RO Wallet”, portofelul digital pentru acte: Utilizatorii vor putea păstra actul de identitate, permisul de conducere, diplomele și alte documente. Când va fi disponibilă aplicația

Ioana Oprean

Publicat

acum 60 de minute

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MAI lansează proiectului „RO Wallet”, portofelul digital pentru acte: Utilizatorii vor putea păstra actul de identitate, permisul de conducere, diplomele și alte documente. Când va fi disponibilă aplicația

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat lansarea site-ului oficial RO Wallet și a documentației tehnice a proiectului, care sunt disponibile public începând de luni, 31 august.

Proiectul vizează dezvoltarea unui portofel digital de identitate, accesibil direct de pe telefon, în care utilizatorii vor putea păstra actul de identitate, permisul de conducere, diplomele și alte documente.

Potrivit MAI, RO Wallet va permite utilizatorilor să își dovedească identitatea și să decidă ce date personale dezvăluie, cui și în ce scop. Documentele digitale ar urma să aibă aceeași valoare legală ca cele pe suport fizic și să poată fi utilizate atât în România, cât și în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Deocamdată, aplicația nu este disponibilă pentru publicul larg. Proiectul se află în prima etapă de dezvoltare, care presupune publicarea depozitelor GitHub și a documentației tehnice, precum și definirea interfeței și a experienței de utilizare.

Când ar urma să fie disponibil oficial RO Wallet

Conform calendarului prezentat de MAI, până la 31 octombrie 2026 ar urma să fie disponibilă o versiune de test a aplicației. În aceeași etapă sunt programate lansarea platformei de testare a interoperabilității și a unui sandbox pentru verificări de interoperabilitate și teste transfrontaliere.

La 22 decembrie 2026 este estimată certificarea RO Wallet v1, versiunea minimă funcțională (MVP), urmată de lansarea beta pentru un grup restrâns de utilizatori.

Lansarea oficială a RO Wallet v1 este programată pentru 14 ianuarie 2027.

MAI precizează că proiectul este dezvoltat cu accent pe securitatea și confidențialitatea datelor. În etapele următoare, portofelul digital ar urma să poată fi utilizat pentru o gamă mai largă de servicii, inclusiv în domeniul serviciilor publice și financiare, al educației, sănătății și călătoriilor.

Documentația tehnică a RO Wallet este publicată deschis pe GitHub, iar MAI anunță că vor fi organizate periodic sesiuni publice în care va fi prezentat progresul proiectului și etapele următoare.

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