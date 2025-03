Radu Georgescu, economist: „Pune-ți centura de siguranță! Urmează turbulențe economice!”

Economistul Radu Georgescu a lansat un avertisment cu privire la turbulențele care urmează să afecteze economia România. Sfatul economistului este să ne pregătim temeinic pentru acestea.

„In 2025 este foarte important sa intelegi cum functioneaza economia. In acest fel iti protejezi copiii, familia si compania.

In decembrie 2024, dupa ce am intrat in Schengen, am scris un articol in care am explicat ca acest lucru va pune o presiune si mai mare pe economia din Romania. Deoarece Romania are cel mai mare deficit comercial din UE raportat la PIB. Adica intra mult mai multe tiruri cu bunuri produse in strainatate decat tirurile romanesti care ies din Romania. Am explicat ca libera circulatie a marfurilor va aduce si mai multe importuri in Romania. Vom avea si mai multe marfuri din import in magazinele romanesti. Va creste si mai mult deficitul balantei comerciale.

Sa vedem datele pe ianuarie 2025. Deficitul comercial din ianuarie 2025 a crescut cu 38%!!! Magie? Am un glob de cristal?Nu. Doar inteleg cum functioneaza economia. Partea proasta pentru Romania este ca pe planeta Pamant mai sunt niste tipe si tipi care stiu economie. De exemplu tipele si tipii de la agentiile de risc Fitch si S&P au spus ca ne pun in categoria Junk daca nu reducem in 2025: deficitul bugetar, deficitul de cont curent si deficitul comercial. In ianuarie deficitul bugetar a crescut cu 41%. Iar deficitele de cont curent si comercial au crescut cu 38%. Nu trebuie sa fii geniu in economie sa intelegi ca este o probabilitate mare ca in 2025 sa fim trecuti in Junk. Iar in a doua parte a anului sa creasca taxele

Intrebare de 100 de puncte: Ce facem? Cum ne pregatim?

1. Cum ma pregatesc eu

Luna trecuta am avut sedinta cu copiii mei si familia mea si le-am spus ca va veni o perioada economica grea. Trebuie sa ne pregatim financiar si mental. Copiilor le-am explicat ca nu mai vreau sa aud „ Tati, este ieftin. Costa doar 100 lei”. Le-am spus ca in curand si 10 lei vor fi foarte importanti. Tuturor clientilor de la CFO Network le-am pus aplicatia noastra. Cu aceasta aplicatie vad un dashboard cu toti indicatorii financiari. Aplicatia le va spune cum sa piloteze compania

2. Cum se pregatesc 80% dintre oameni

Pe mine ma sperie ignoranta a 80% dintre oameni. Stiu ca eu pot sa fac totul ca la carte din punct de vedere economic, dar ignoranta economica a multor oameni ma va influenta indirect pe mine, familia mea si clientii nostri. Vad ca in ultima saptamana a devenit sport national comentarea pe retelele sociale a politicilor comerciale ale US. Probabil 90% dintre cei care comenteaza habar nu au ce inseamna cont curent si balanta comerciala. Nimeni nu vorbeste despre deficitul de cont curent si comercial al Romaniei. Eu nu imi fac griji pentru US. In US sunt primele 5 facultati de economie din lume. Banuiesc ca stiu ceva economie. In Romania nu este nicio facultate economica in primele 1.000. Noi suntem campioni mondiali la comentat pe retelele sociale chiar daca habar nu avem ce spunem: economie, sport etc. Suntem campioni si la meme-uri

3. Concluzii

In 2025 este foarte important sa intelegi cum functioneaza economia. In acest fel iti protejezi copiii, familia si compania.

Nu poti sa-ti protejezi familia cu meme-uri sau like-uri. Eu am observat ca nu poti sa platesti la magazin cu meme-uri sau like-urile de pe retelele sociale.

