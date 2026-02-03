Radu Georgescu, economist: „Paradoxal, în România încă sunt persoane care spun că „Taxa Temu”, una stupidă, ajută economia”
„Paradoxal, în România încă sunt persoane care spun că „Taxa Temu” ajută economia”, constată economistul Radu Georgescu în contextul efectelor de bumerang care se resimt deja prin aplicarea taxei amintite.
„Am avut dreptate încă o dată. Italienii și-au dat seama că taxa Temu / Shein este o taxă stupidă. După doar o lună de la implementarea taxei și-au dat seama că această taxa are efect de bumerang și lovește puternic în economia Italiei.
Companiile italiene cer eliminarea urgentă a taxei.
Azi „Financial Times” explică ce am explicat eu când a apărut această taxă stupidă. Chinezii nu sunt proști.
Paradoxal, chinezii știu mai multă legislație europeană decât cei care fac legi în Europa.
Această taxă este foarte ușor de evitat. Am explicat cum se evită când a apărut această lege. Firmele chinezești (Temu, Shein, AliExpress) duc bunurile pe un aeroport dintr-o țară unde nu este această taxă (Ungaria, Polonia). Acolo fac vama de intrare în UE. Duc bunurile în depozitele lor. Pe o ușa intră bunurile și ies pe altă ușă ca bunuri intracomunitare. Este imposibil să taxezi în UE livrările intracomunitare.
Eu sunt uimit de altceva. Paradoxal, în România încă sunt persoane care spun că această taxă ajută economia. Pur și simplu ei nu înțeleg cum funcționează tranzacțiile comerciale între țări.
Bag mâna în foc că toți acești „experți” nu au auzit în viața lor de livrări intracomunitare și nu au văzut în viața lor o Declarație Vamală de Import (DVI).
Partea și mai haioasă este că Italia a pus o taxă de 2 euro. România a pus o taxă de 5 euro. Normal, românii sunt mai bogați!
Ca efect, chinezii vor reduce la maxim bunurile care vin pe aeroporturile din România. Eu cred că cei care lucrează în departamentele financiare din firmele chinezești (Temu, Shein, AliExpress etc) se distrează maxim pe lipsa cunoștințelor europenilor. Și sunt uimiți că ei înțeleg mult mai bine cum funcționează legile europene”, afirmă Radu Georgescu într-o postare publicată în mediul online marți, 3 februarie 2026.
