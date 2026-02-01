Ce efecte dezastruoase are aplicarea Taxei „Temu” în România: Fluxuri logistice „redirecționate” de la București spre… Budapesta

Taxa „Temu”, de 25 de lei, pe coletele extracomunitare (n.a. din afara Uniunii Europene), aplicată de la 1 ianuarie 2026, a generat un efect dezastruos imediat asupra transporturilor aeriene de marfă.

Marii retaileri internaționali au redirecționat rapid fluxurile logistice către Budapesta, iar statul român și Compania de Aeroporturi București pierd încasări potențiale de zeci de milioane de euro.

În plus, datele oficiale indică o prăbușire a traficului cargo pe Otopeni încă de la finalul anului 2025, cu aproape două luni înainte de intrarea în vigoare a noii taxe, anunțată încă din vară, care vizează importurile din Asia, scrie publicația „Buletin de București”.

Așadar, în loc să aducă venituri suplimentare la buget, măsura a determinat companiile de logistică să ocolească România.

Asociația Comisionarilor în Vamă – PRO CUSTOMS, citată de „Adevărul”, avertizează că fluxurile logistice și vamale s-au mutat masiv în țările vecine, cu precădere în Ungaria.

Măsura fiscală a șters rapid progresele înregistrate de Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni în a doua jumătate a anului 2025, când procesase peste 7,3 milioane de colete e-commerce. Volumul de marfă ajunsese la peste 20.000 de tone în semestrul II din 2025, un nivel care demonstra că Aeroportului Otopeni este un nod logistic regional, precizează sursa citată.

Datelor oficiale ale Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) analizate de „Buletin de București” indică o scădere a traficului de mărfuri care precedă aplicarea taxei de la 1 ianuarie 2026. Deși lunile noiembrie și decembrie reprezintă, în mod tradițional, vârful activității de comerț online și transport cargo, datorită Black Friday și a sărbătorilor de iarnă, finalul anului trecut a marcat o scădere abruptă exact în această perioadă.

În noiembrie 2025, traficul cargo a scăzut cu aproape 20% față de aceeași lună a anului precedent.

Aeroportul a procesat doar 3.461 de tone de marfă, comparativ cu 4.309 tone în noiembrie 2024. Trendul descendent a continuat și în luna decembrie, cu o scădere de 5,5%, cu un volum de 3.556 de tone, față de 3.765 de tone în 2024.

Această scadere arată că marii operatori logistici au anticipat măsurile fiscale și au început reorganizarea rutelor de transport înainte de intrarea în vigoare a legii, mai scrie „Buletin de București”..

