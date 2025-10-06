Rămâi conectat

Radu Georgescu, economist: „Guvernul ne-a înfrânt. Creșterea TVA-ului de la 1 august a dus la prăbușirea consumului”

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de minute

în

De

Radu Georgescu: „Guvernul ne-a înfrânt. Creșterea TVA-ului de la 1 august a dus la prăbușirea consumului”

„Guvernul ne-a înfrânt. Creșterea TVA-ului de la 1 august a dus la prăbușirea consumului”, constată economistul Radu Georgescu.

Citește și: Economistul Radu Georgescu, comparație între Estonia și România: ,,La ei, impozitul pe profit este ZERO, iar oamenii plătesc un singur impozit de 22%. Fără CAS, CASS. Relația dintre statul român și populație este ca o relație între stăpân și sclavi”

„În august 2025 consumul a scăzut cu 7% fata de iulie 2025!!! Și cu 4% fata de august 2024!!! Așa ceva!!!

Unii spuneau că Guvernul a crescut degeaba TVA-ul de la 1 august. Nu este adevărat! Este mult mai rău!

Guvernul a dat o bâtă în cap economiei. A crescut accelerat inflația. Iar Guvernul va incasa mai puține taxe.

Am explicat de mai multe ori că așa se va întâmpla. Sunt lucruri elementare de economie. În anul 1 de la ASE se învață că niciodată nu trebuie să crești taxele când economia este în scădere.

Atât s-a putut. Atât au putut rinocerii…”, scrie Radu Georgescu într-o postare în mediul online.

Radu Georgescu, economist: „Guvernul ne-a înfrânt. Creșterea TVA-ului de la 1 august a dus la prăbușirea consumului"

Radu Georgescu: „Guvernul ne-a înfrânt. Creșterea TVA-ului de la 1 august a dus la prăbușirea consumului” „Guvernul ne-a înfrânt. Creșterea...
