Radu Georgescu, economist: „Guvernul ne-a înfrânt. Creșterea TVA-ului de la 1 august a dus la prăbușirea consumului”
Radu Georgescu: „Guvernul ne-a înfrânt. Creșterea TVA-ului de la 1 august a dus la prăbușirea consumului”
„Guvernul ne-a înfrânt. Creșterea TVA-ului de la 1 august a dus la prăbușirea consumului”, constată economistul Radu Georgescu.
Citește și: Economistul Radu Georgescu, comparație între Estonia și România: ,,La ei, impozitul pe profit este ZERO, iar oamenii plătesc un singur impozit de 22%. Fără CAS, CASS. Relația dintre statul român și populație este ca o relație între stăpân și sclavi”
„În august 2025 consumul a scăzut cu 7% fata de iulie 2025!!! Și cu 4% fata de august 2024!!! Așa ceva!!!
Unii spuneau că Guvernul a crescut degeaba TVA-ul de la 1 august. Nu este adevărat! Este mult mai rău!
Guvernul a dat o bâtă în cap economiei. A crescut accelerat inflația. Iar Guvernul va incasa mai puține taxe.
Am explicat de mai multe ori că așa se va întâmpla. Sunt lucruri elementare de economie. În anul 1 de la ASE se învață că niciodată nu trebuie să crești taxele când economia este în scădere.
Atât s-a putut. Atât au putut rinocerii…”, scrie Radu Georgescu într-o postare în mediul online.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici ar putea scădea la 1 leu, „1 leu și-un pic” pe KWh. Anunțul făcut de Ministrul Energiei
Prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici ar putea scădea la 1 leu, „1 leu și-un pic” pe KWh. Anunțul făcut de Bogdan-Gruia Ivan Ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, a anunțat, luni, 6 octombrie 2025, că prețul pe KWh pentru consumatorul casnic ar putea ajunge la 1 leu, „1 leu şi un pic”, prin stabilirea unor mecanisme […]
Administrația Prezidențială a publicat LISTA cu noul cabinet al președintelui Nicușor Dan. De când vor începe activitatea
Administrația Prezidențială a publicat LISTA cu noul cabinet al președintelui Nicușor Dan. Vor începe activitatea din octombrie și noiembrie Președintele Nicușor Dan a decis numirea a 16 consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici. Aceștia își vor începe activitatea la Administrația Prezidențială începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025. Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui […]
VIDEO | Transalpina rămâne închisă pe unul dintre sectoarele sale: Care este motivul
Transalpina rămâne închisă pe unul dintre sectoarele sale: Care este motivul Transalpina rămâne înschisă pe unul dintre sectoarele sale. Este vorba de sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului. Potrivit DRDP Craiova, decizia a fost luată avându-se în vedere prognozele meteo și starea părții carosabile, acoperitp cu zăpadă de 20-40 centimetri. „DN 67C, sectorul cuprins între […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu, economist: „Guvernul ne-a înfrânt. Creșterea TVA-ului de la 1 august a dus la prăbușirea consumului”
Radu Georgescu: „Guvernul ne-a înfrânt. Creșterea TVA-ului de la 1 august a dus la prăbușirea consumului” „Guvernul ne-a înfrânt. Creșterea...
Prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici ar putea scădea la 1 leu, „1 leu și-un pic” pe KWh. Anunțul făcut de Ministrul Energiei
Prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici ar putea scădea la 1 leu, „1 leu și-un pic” pe KWh. Anunțul făcut...
Știrea Zilei
Asociația AIDA-TL, mesaj pentru cetățeni după ce serviciile de transport public au fost reluate de STP: ,,Suntem conștienți de disconfortul creat”
Asociația AIDA-TL, mesaj pentru cetățeni după ce serviciile de transport public au fost reluate de STP Asociația AIDA-TL a transmis...
VIDEO | După trei zile de așteptare și drumuri lungi pe jos, locuitorii din Alba Iulia respiră ușurați: Autobuzele circulă din nou. Ce spun călătorii acum?
După trei zile de așteptare și drumuri lungi pe jos, locuitorii din Alba Iulia respiră ușurați: Autobuzele circulă din nou...
Curier Județean
Primăria Alba Iulia despre relația tensionată cu STP: „Administrația locală își dorește finalizarea contractului actual în condiții corecte și echilibrate”
Primăria Alba Iulia despre relația tensionată cu STP: „Administrația locală își dorește finalizarea contractului actual în condiții corecte și echilibrate”...
VIDEO | Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști! A lovit o mașină parcată după ce a condus BĂUT și FĂRĂ carnet. Ce alcoolemie avea
Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști! A lovit o mașină parcată după ce a condus BĂUT și FĂRĂ permis...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...
5 octombrie 1918: Declaraţia de independenţă a Transilvaniei este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de Alexandru Vaida-Voievod
5 octombrie 1918: Declaraţia de independenţă a Transilvaniei este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de Alexandru Vaida-Voievod La...