Rămâi conectat

Actualitate

Economistul Radu Georgescu, comparație între Estonia și România: ,,La ei, impozitul pe profit este ZERO, iar oamenii plătesc un singur impozit de 22%. Fără CAS, CASS. Relația dintre statul român și populație este ca o relație între stăpân și sclavi”

Ioana Oprean

Publicat

acum 35 de minute

în

De

Economistul Radu Georgescu, comparație între Estonia și România: ,,La ei, impozitul pe profit este ZERO, iar oamenii plătesc un singur impozit de 22%. Fără CAS, CASS. Relația dintre statul român și populație este ca o relație între stăpân și sclavi”

Într-o postare recentă pe Facebook, economistul Radu Georgescu face o comparație între Estonia și România. În timp ce Estonia este pe locul 1 în topul statelor prietenoase, România este pe nicăieri în acest clasament.

,,Pe planeta Pământ este un stat foarte prietenos cu oamenii și cu firmele. Acest stat se numește Estonia. Tot pe planeta Pământ este un stat care este foarte ostil cu oamenii și firmele, iar acest stat se numește România.

În acest articol explic de ce Estonia este pe locul 1 în topul statelor prietenoase, iar România este pe nicăieri în acest clasament.

1. Mentalitatea Guvernului din Estonia comparat cu Guvernul din România

Guvernul din Estonia spune: „Vrem să ajutăm oamenii și firmele din Estonia”. Premierul din România a spus de mai multe ori în ultimele luni „Obiectivul Guvernului este să încaseze mai multe taxe”.

Poftim???? Obiectivul unui stat nu este să încaseze mai multe taxe, obiectivul unui stat este să ajute oamenii și firmele să se dezvolte și să aibă o viață îmbelșugată. În acest fel și statul încasează mai mulți bani.

2. Cum se comportă Estonia și România cu firmele

În Estonia, impozitul pe profit este ZERO!!! Poftim??? Statul estonian lasă cale liberă companiilor să își vadă de afaceri.

În România, companiile sunt conduse de birocrația statului. Trebuie să faci tone de hârtii, declarații, rapoarte, fișe, foi pentru orice activitate din firmă. Pentru ANAF, orice firmă este un infractor.

3. Cum se comportă Estonia și România cu oamenii

În Estonia, oamenii plătesc un singur impozit de 22%. Fără CAS, CASS etc. În România, taxele pentru populație sunt 45%: CAS 25%, CASS 10 %, impozit pe venit 10%. Anual sunt o grămadaăde modificări fiscale, nici măcar contabilii nu mai țin pasul.

4. Cum se comportă Estonia și România cu cei care plătesc taxele

Estonia este țara care este 100% digitalizată, adică statul are zero intervenție în viața oamenilor.

Acum 2 luni am fost la ANAF pentru a primi acces în SPV pentru un client. Rar m-am simțit atât de umilit. Am avut la mine buletinul, act constitutiv, procură, declarația 150, copii după toate documentele. A trebuit să stau la coadă la 2 ghișee: la un ghișeu pentru a depune declarațiile la ANAF, la alt ghișeu pentru a primi acces în SPV. La al doilea ghișeu mi s-a respins dosarul deoarece nu aveam procura în original.

Poftim??? Am explicat că procura în original este la ghișeul alăturat, dar doamna de la ghișeu mi-a spus că nu o interesează deoarece sunt de la departamente diferite.

M-am simțit extrem de umilit în propria țară. Eu nu cred că țara asta se va mai face bine/

Concluzii

Luna trecută am sunat un prieten care și-a făcut firmă în Estonia. Mi-a spus că a făcut firma în 2 săptămâni, totul digital. Luna asta voi aplica și eu pentru a face firmă în Estonia pe site-ul https://www.e-resident.gov.ee/

Relația dintre statul român și populație este ca o relație între stăpân și sclavi. Eu m-am săturat să fiu sclav în propria țară, m-am săturat să plătesc taxe pentru un stat care își bate joc de mine. Vreau să plătesc taxe într-un stat care mă respectă și apreciază că plătesc taxe.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Ce se întâmplă dacă ai permis pentru mașină automată și conduci una manuală

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 3 ore

în

4 octombrie 2025

De

Ce riscuri există dacă ai permis pentru mașină automată și conduci una manuală Mașinile cu transmisie automată au devenit tot mai populare în România, mai ales în orașele mari și aglomerate. Ele sunt mai comode, deoarece șoferul nu mai trebuie să schimbe constant vitezele sau să se preocupe de opriri și porniri repetate la semafoare […]

Citește mai mult

Actualitate

Plata în rate devine tot mai populară: Ce cumpără românii online și cât cheltuie

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 3 ore

în

4 octombrie 2025

De

Cumpărături online mai scumpe și mai dese: Românii preferă să plătească în tranșe Comportamentul românilor în materie de cumpărături online continuă să se transforme, iar metoda de plată în rate câștigă tot mai mult teren. Tranzacțiile efectuate astfel au înregistrat o creștere de 27% în primele nouă luni ale anului 2025 comparativ cu aceeași perioadă […]

Citește mai mult

Actualitate

O nouă tulpină COVID-19: Ce simptome raportează specialiștii și cât de mare este riscul pentru sănătate

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 6 ore

în

4 octombrie 2025

De

O nouă tulpină COVID-19 Stratus: Ce simptome raportează specialiștii și cât de mare este riscul pentru sănătate O nouă variantă a virusului SARS-CoV-2, denumită Stratus (XFG și XFG.3), a fost identificată la nivel global și este atent monitorizată de specialiști. Simptomele nu diferă semnificativ față de variantele anterioare de COVID-19, însă medicii atrag atenția că, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 35 de minute

Economistul Radu Georgescu, comparație între Estonia și România: ,,La ei, impozitul pe profit este ZERO, iar oamenii plătesc un singur impozit de 22%. Fără CAS, CASS. Relația dintre statul român și populație este ca o relație între stăpân și sclavi”

Economistul Radu Georgescu, comparație între Estonia și România: ,,La ei, impozitul pe profit este ZERO, iar oamenii plătesc un singur...
Actualitateacum 3 ore

Ce se întâmplă dacă ai permis pentru mașină automată și conduci una manuală

Ce riscuri există dacă ai permis pentru mașină automată și conduci una manuală Mașinile cu transmisie automată au devenit tot...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Aventuri Culinare la Ighiu în 2025! Preparate gătite la foc deschis de 10 echipe din țară și străinătate. Ce specialități puteți descoperi

VIDEO | Aventuri Culinare la Ighiu în 2025! Preparate gătite la foc deschis de 10 echipe din țară și străinătate...
Ştirea zileiacum 19 ore

Turismul din Alba, în scădere în iulie 2025 față de aceeași lună din 2024: Aproape 6.100 de turiști străini au vizitat județul în a doua lună de vară. Hotelurile, preferate pentru înnoptări

Turismul din Alba, în scădere în iulie 2025 față de aceeași lună din 2024: Aproape 6.100 de turiști străini au...

Curier Județean

Curier Județeanacum 5 minute

FOTO | Specializare în premieră în România la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: 30 de „boboci” la Logistică Operațională DUAL

Specializare în premieră în România la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia În cadrul Facultății de Științe Economice a...
Curier Județeanacum o oră

4 octombrie 2025 | Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere!

4 octombrie 2025 | Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba!  Conduceți responsabil și respectați normele rutiere! Polițiștii rutieri...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Politică Administrațieacum 3 zile

Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și verificare video a autoturismelor

Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 11 ore

4 octombrie: Ziua Internațională a Animalelor. 10 moduri prin care poți sărbători ”World Animal Day”

4 octombrie: Ziua Internațională a Animalelor. 10 moduri prin care poți sărbători ”World Animal Day” Ziua Internațională a Animalelor este...
Opinii - Comentariiacum 11 ore

În 4 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei

În 4 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei Sfântul Ierotei era unul din sfetnicii Areopagului,...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea