Economistul Radu Georgescu, comparație între Estonia și România: ,,La ei, impozitul pe profit este ZERO, iar oamenii plătesc un singur impozit de 22%. Fără CAS, CASS. Relația dintre statul român și populație este ca o relație între stăpân și sclavi”
Într-o postare recentă pe Facebook, economistul Radu Georgescu face o comparație între Estonia și România. În timp ce Estonia este pe locul 1 în topul statelor prietenoase, România este pe nicăieri în acest clasament.
,,Pe planeta Pământ este un stat foarte prietenos cu oamenii și cu firmele. Acest stat se numește Estonia. Tot pe planeta Pământ este un stat care este foarte ostil cu oamenii și firmele, iar acest stat se numește România.
În acest articol explic de ce Estonia este pe locul 1 în topul statelor prietenoase, iar România este pe nicăieri în acest clasament.
1. Mentalitatea Guvernului din Estonia comparat cu Guvernul din România
Guvernul din Estonia spune: „Vrem să ajutăm oamenii și firmele din Estonia”. Premierul din România a spus de mai multe ori în ultimele luni „Obiectivul Guvernului este să încaseze mai multe taxe”.
Poftim???? Obiectivul unui stat nu este să încaseze mai multe taxe, obiectivul unui stat este să ajute oamenii și firmele să se dezvolte și să aibă o viață îmbelșugată. În acest fel și statul încasează mai mulți bani.
2. Cum se comportă Estonia și România cu firmele
În Estonia, impozitul pe profit este ZERO!!! Poftim??? Statul estonian lasă cale liberă companiilor să își vadă de afaceri.
În România, companiile sunt conduse de birocrația statului. Trebuie să faci tone de hârtii, declarații, rapoarte, fișe, foi pentru orice activitate din firmă. Pentru ANAF, orice firmă este un infractor.
3. Cum se comportă Estonia și România cu oamenii
În Estonia, oamenii plătesc un singur impozit de 22%. Fără CAS, CASS etc. În România, taxele pentru populație sunt 45%: CAS 25%, CASS 10 %, impozit pe venit 10%. Anual sunt o grămadaăde modificări fiscale, nici măcar contabilii nu mai țin pasul.
4. Cum se comportă Estonia și România cu cei care plătesc taxele
Estonia este țara care este 100% digitalizată, adică statul are zero intervenție în viața oamenilor.
Acum 2 luni am fost la ANAF pentru a primi acces în SPV pentru un client. Rar m-am simțit atât de umilit. Am avut la mine buletinul, act constitutiv, procură, declarația 150, copii după toate documentele. A trebuit să stau la coadă la 2 ghișee: la un ghișeu pentru a depune declarațiile la ANAF, la alt ghișeu pentru a primi acces în SPV. La al doilea ghișeu mi s-a respins dosarul deoarece nu aveam procura în original.
Poftim??? Am explicat că procura în original este la ghișeul alăturat, dar doamna de la ghișeu mi-a spus că nu o interesează deoarece sunt de la departamente diferite.
M-am simțit extrem de umilit în propria țară. Eu nu cred că țara asta se va mai face bine/
Concluzii
Luna trecută am sunat un prieten care și-a făcut firmă în Estonia. Mi-a spus că a făcut firma în 2 săptămâni, totul digital. Luna asta voi aplica și eu pentru a face firmă în Estonia pe site-ul https://www.e-resident.gov.ee/
Relația dintre statul român și populație este ca o relație între stăpân și sclavi. Eu m-am săturat să fiu sclav în propria țară, m-am săturat să plătesc taxe pentru un stat care își bate joc de mine. Vreau să plătesc taxe într-un stat care mă respectă și apreciază că plătesc taxe.
