Radu Georgescu, economist: „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România. Un curs euro/leu de 15 lei în următorii 2‑3 ani nu este un film SF”

„Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România", avertizează economistul Radu Georgescu.

„În curând România va avea un capitol special în toate cărțile de economie de pe planeta Pământ. În ultimii 10 ani, România a făcut toate greșelile macroeconomice posibile. Studenții vor învăța ce nu trebuie să facă din punct de vedere fiscal și monetar. Deși toată lumea vorbește despre deficitul bugetar, în România este o altă problemă economică mult mai mare. Se numește cursul leu / euro”, spune Radu Georgescu.

„România are cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa. Anual ies din România peste 30 miliarde de euro, mai mult decât intră. Sigur te întrebi cum este posibil cursul euro să fie stabil. Probabil te întrebi cum se aduc bani în România ca să acopere acest deficit enorm. Din cauza deficitului de cont curent imens, în mod normal cursul euro ar trebui să crească în fiecare zi.

Guvernul și BNR-ul se chinuie să țină acest curs. Dacă va crește cursul, va face implozie toată economia. BNR a vândut în martie 1 miliard de euro pentru a ține cursul. Guvernul a împrumutat în februarie 5 miliarde de euro pentru a finanța deficitul și a ține cursul.

De ce nu mai ține această schemă? Investitorii străini nu mai cred în România. În martie 2026 România plătește cele mai mari dobânzi la credite dintre țările din Europa. Mai mari chiar decât Serbia, Albania și Bosnia, țări care sunt în Junk. Se întâmplă acest lucru deoarece primele de risc pe care trebuie să le plătească un investitor pentru România sunt cele mai mari din Europa.

Este ca asigurarea la mașină: dacă ai un risc crescut să faci accident, vei plăti și cele mai mari asigurări. Bonus: ieri S&P a menținut perspectiva negativă pentru România. Extra bonus: singurul colac de salvare pentru România se numește PNRR și fondurile nerambursabile din PNRR, deoarce acești bani nu se adăugă la datoria României. Suntem în aprilie 2026 și România nu a primit niciun euro din PNRR în 2026. Nu am mai primit niciun ban din PNRR de 10 luni. În august se încheie PNRR-ul. Toate celelalte programe UE sunt împrumuturi și se adaugă la datoria României.

Schema de apărare SAFE este 100% impumut, iar fondurile de coeziune au nevoie de finanțare de 30% din partea României. Iar România a depășit deja linia roșie a datoriei, 60% din PIB.

Concluzii: În curând va începe ajustarea cursului euro. Dacă ești curios ce se va întâmpla în România, poți să te uiți la evoluția cursului lirei turcești din ultimii 3 ani. În 2020 Turcia era pe primul loc la deficitul de Cont Curent, iar deficitul de Cont Curent era cât îl are acum România. Adică 30 de miliarde de euro anual. În 2021 Turcia a început procesul de ajustare a deficitului de Cont Curent. Cursul euro / liră a crescut de 5 ori în 3 ani. Un curs euro / leu de 15 lei în următorii 2‑3 ani nu este un film SF”, afirmă Radu Georgescu.

