România, la limita inferioară a categoriei recomandate investițiilor. Standard and Poor’s: „Riscurile legate de implementarea consolidării finanţelor publice vor rămâne ridicate în următorii ani”
S&P Global Ratings a confirmat, vineri, 3 aprilie 2026 ratingurile de credit suveran pe termen lung şi scurt, în valută străină şi locală, ale României, la nivelul ”BBB-/A-3”, anunțând că perspectiva rămâne negativă.
Analiştii apreciază că România a făcut paşi concreţi pentru stabilizarea situaţiei economice, dar se confruntă cu şocul conflictului din Orientul Mijlociu, iar impactul asupra ţării va depinde şi de durata acestuia. Analiştii se referă şi la riscul politic, afirmănd că „deşi partidele care alcătuiesc coaliţia de guvernare nu sunt de acord cu privire la unele măsuri specifice, cele mai dure măsuri fiscale – inclusiv majorarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) şi îngheţarea pensiilor şi a salariilor din sectorul public – sunt deja în vigoare”.
Specialiştii avertizează, însă, că măsurile de consilidare fiscală trebuie să continue. ”Considerăm că bugetul României pentru 2026 reprezintă un angajament faţă de continuarea consolidării fiscale prin controlul cheltuielilor, îmbunătăţiri administrative şi îngheţarea salariilor şi a pensiilor”, se mai arată în raport, potrivit News.ro.
”Perspectiva negativă reflectă opinia noastră că, în ciuda eforturilor depuse, riscurile legate de implementarea consolidării finanţelor publice ale României vor rămâne ridicate în următorii ani. Perspectiva negativă reflectă, de asemenea, vulnerabilitatea României la riscurile externe crescânde de pe pieţele energetice globale, întrucât conturile fiscale şi poziţiile balanţei de plăţi aflate sub presiune lasă puţin spaţiu pentru a absorbi şocuri externe mai profunde sau prelungite”, arată, vineri seară, agenţia de rating S&P.
Într-un scenariu pesimist, S&P Global Ratings afirmă că ar putea reduce ratingurile în următorii doi ani „dacă traiectoria de consolidare fiscală a României se abate semnificativ de la aşteptări”.
”Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă măsurile de consolidare ale guvernului sunt insuficiente sau dacă creşterea economică modestă le împiedică eficacitatea. Întârzierile în plata fondurilor UE ar exacerba presiunile în acest scenariu”, arată agenţia.
Reprezentanţii acesteia anunţă că ar putea lua în calcul, de asemenea, o retrogradare dacă presiunile externe se agravează, de exemplu, printr-o perturbare mai severă sau mai îndelungată a pieţei energetice cauzată de războiul din Orientul Mijlociu, care ar deraia de la aşteptările de inflaţie pe termen mediu ale României, slăbind în mod semnificativ creşterea economică, poziţia balanţei de plăţi şi rezultatele fiscale.
Într-un scenariu optimist, agenţia de rating anunţă că ar putea revizui perspectiva la stabilă, dacă deficitele externe şi fiscale ale României s-ar reduce substanţial, susţinute de o revenire a creşterii economice.
„Reconfirmarea ratingului suveran al României evidențiază încrederea agențiilor internaționale în capacitatea autorităților de a continua consolidarea fiscală și de a menține stabilitatea macroeconomică. Prioritatea noastră rămâne reducerea sustenabilă a deficitului bugetar, continuarea reformelor structurale și valorificarea investițiilor finanțate din fonduri europene, pentru a consolida încrederea investitorilor și a susține creșterea economică pe termen mediu”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
