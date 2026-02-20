Actualitate

Radu Georgescu: ,,Economia României se prăbușește. Vor fi turbulențe puternice”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Radu Georgescu: ,,Economia României se prăbușește. Vor fi turbulențe puternice”

Economistul Radu Georgescu reiterează faptul că economia României se prăbușește, dar și că politicienii și analiștii nu înțeleg ce se întâmplă.

Acesta explică și că datele statistice publicate în România de INS sunt culese de la un procent foarte mic de firme, care reprezintă companiile mari, iar 95% din firme sunt sub radarul Institutului Național de Statistică.

,,Economia României se prăbușește, probabil ai auzit la TV că economia României a scăzut în trimestrul 4 din 2025 cu 1,9%. De fapt, economia a scăzut cu mult mai mult.

Pe mine mă sperie când mă uit la TV și văd politicieni care nu înțeleg ce se întâmplă în economie. Nici măcar analiștii TV nu înțeleg.

Scriu acest articol din perspectiva unui tip care coordonează departamentele financiare pentru peste 100 de companii, de toate tipurile: de la mari multinaționale, la firme antreprenoriale din toate industriile, din toate zonele geografice ale României.

1. Datele INS sunt culese doar de la 5% din firmele din România

Dacă ești contabil sau ai vreo legătură cu departamentul financiar, știi că la INS trimit date contabile doar companiile mari, care au cifra de afaceri peste 10 milioane euro (aproximativ).

Deci 95% din firme sunt sub radarul INS. Mai mult, toate rapoartele INS sunt în format document word, adică într-un format care nu are nicio legătură cu statistica, fiind un tip de document care este imposibil de auditat.

2. Carrefour spune că în România consumul a scăzut cu 10% în trimestrul 4 din 2025

Ieri, Carrefour a publicat situațiile financiare pe trimestrul 4 din 2025 și a dat informații despre vânzarea afacerii din România.

Vânzările Carrefour din trimestrul 4 2025 au scăzut cu 0,6%, comparat cu trimestrul 4 din 2024. Având în vedere că în România este o inflație de 10%, deci Carrefour spune consumul în România a scăzut cu 10% în trimestrul 4.

Situațiile financiare Carrefour au o foarte mare relevanță pentru România, deoarece Carrefour este cea mai mare firmă de retail din România care își publică detaliat situațiile financiare.

Carrefour are în România 478 magazine (hypermarket și supermarket) în toate zonele geografice. Mai mult, din situațiile financiare, Carrefour vinde firma din România la un preț reprezentând 4,8 X EBITDA. Pentru cei care știu ce înseamnă EBITDA, asta arată că, Carrefour s-a grăbit foarte tare să plece din România.

3. Dacă vrei cât de cât să vezi cum merge economia, uită-te la datele brute, nu la date statistice

În România se prezintă și câteva rapoarte cu date brute, deci care nu sunt influențate de statistică. Agenția de Cadastru spune că tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 25% în ultimele luni.

BNR spune că soldurile creditelor acordate firmelor și populației au scăzut în trimestrul 4. Este prima dată după pandemie.

Concluzii

Datele contabile din trimestrul 1 din 2026 arată mult mai rău decât trimestrul 4 din 2025. În România vor fi turbulențe economice puternice, trebuie să te pregătești mental și financiar”, a scris Radu Georgescu pe rețelele de socializare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

22 februarie 2026 | Rugăciuni pentru pace în toate bisericile ortodoxe din România, la patru ani de război în Ucraina

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

20 februarie 2026

De

Rugăciuni pentru pace în toate bisericile ortodoxe din România, la patru ani de război în Ucraina Rugăciuni speciale pentru pace vor fi înălțate, duminică, 22 februarie 2026 în toate unitățile de cult din Patriarhia Română, în contextul împlinirii a patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina. Conform Agenției Basilica a Patriarhiei Române, citată de […]

Citește mai mult

Actualitate

VIDEO | 300 de muncitori și peste 75 de utilaje lucrează la realizarea unuia dintre cele mai complexe noduri rutiere din România

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

20 februarie 2026

De

300 de muncitori și peste 75 de utilaje lucrează la realizarea unuia dintre cele mai complexe noduri rutiere din România Se lucrează intens la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România (Boița, județul Sibiu), a anunțat, vineri, 20 februarie 2026, Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). […]

Citește mai mult

Actualitate

Tichete de energie 2026 | Acordarea sprijinului pentru consumatorii vulnerabili de energie electrică va continua până la 31 decembrie

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

20 februarie 2026

De

Acordarea sprijinului pentru consumatorii vulnerabili de energie electrică va continua până la 31 decembrie 2026 Sprijinul acordat prin OUG nr. 35/2025 pentru consumatorii vulnerabili de energie electrică continuă până la finalul anului 2026, oferind stabilitate și predictibilitate pentru persoanele și familiile cu venituri reduse, a anunțat, vineri, 20 februarie 2026, Agenția Națională pentru Plăți și […]

Citește mai mult