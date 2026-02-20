Radu Georgescu: ,,Economia României se prăbușește. Vor fi turbulențe puternice”
Economistul Radu Georgescu reiterează faptul că economia României se prăbușește, dar și că politicienii și analiștii nu înțeleg ce se întâmplă.
Acesta explică și că datele statistice publicate în România de INS sunt culese de la un procent foarte mic de firme, care reprezintă companiile mari, iar 95% din firme sunt sub radarul Institutului Național de Statistică.
,,Economia României se prăbușește, probabil ai auzit la TV că economia României a scăzut în trimestrul 4 din 2025 cu 1,9%. De fapt, economia a scăzut cu mult mai mult.
Pe mine mă sperie când mă uit la TV și văd politicieni care nu înțeleg ce se întâmplă în economie. Nici măcar analiștii TV nu înțeleg.
Scriu acest articol din perspectiva unui tip care coordonează departamentele financiare pentru peste 100 de companii, de toate tipurile: de la mari multinaționale, la firme antreprenoriale din toate industriile, din toate zonele geografice ale României.
1. Datele INS sunt culese doar de la 5% din firmele din România
Dacă ești contabil sau ai vreo legătură cu departamentul financiar, știi că la INS trimit date contabile doar companiile mari, care au cifra de afaceri peste 10 milioane euro (aproximativ).
Deci 95% din firme sunt sub radarul INS. Mai mult, toate rapoartele INS sunt în format document word, adică într-un format care nu are nicio legătură cu statistica, fiind un tip de document care este imposibil de auditat.
2. Carrefour spune că în România consumul a scăzut cu 10% în trimestrul 4 din 2025
Ieri, Carrefour a publicat situațiile financiare pe trimestrul 4 din 2025 și a dat informații despre vânzarea afacerii din România.
Vânzările Carrefour din trimestrul 4 2025 au scăzut cu 0,6%, comparat cu trimestrul 4 din 2024. Având în vedere că în România este o inflație de 10%, deci Carrefour spune consumul în România a scăzut cu 10% în trimestrul 4.
Situațiile financiare Carrefour au o foarte mare relevanță pentru România, deoarece Carrefour este cea mai mare firmă de retail din România care își publică detaliat situațiile financiare.
Carrefour are în România 478 magazine (hypermarket și supermarket) în toate zonele geografice. Mai mult, din situațiile financiare, Carrefour vinde firma din România la un preț reprezentând 4,8 X EBITDA. Pentru cei care știu ce înseamnă EBITDA, asta arată că, Carrefour s-a grăbit foarte tare să plece din România.
3. Dacă vrei cât de cât să vezi cum merge economia, uită-te la datele brute, nu la date statistice
În România se prezintă și câteva rapoarte cu date brute, deci care nu sunt influențate de statistică. Agenția de Cadastru spune că tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 25% în ultimele luni.
BNR spune că soldurile creditelor acordate firmelor și populației au scăzut în trimestrul 4. Este prima dată după pandemie.
Concluzii
Datele contabile din trimestrul 1 din 2026 arată mult mai rău decât trimestrul 4 din 2025. În România vor fi turbulențe economice puternice, trebuie să te pregătești mental și financiar”, a scris Radu Georgescu pe rețelele de socializare.
