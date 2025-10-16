Radu Georgescu, despre prețurile locuințelor din România: ,,Sunt exagerat de scumpe. În următorii 2 ani vor scădea cu până la 50%”

Radu Georgescu a explicat din nou într-o postare de ce este de părere că prețurile locuințelor din România sunt exagerat de scumpe. Economistul mai spune că în următorii doi ani prețurile vor scădea cu până la 50%, cu toate că unele voci spun că acestea vor crește.

,,Sunt unii care îmi spun că apartamentele din România sunt ieftine. Eu cred că sunt exagerat de scumpe. Alții îmi spun că prețurile la apartamente vor crește. Eu cred că în următorii 2 ani vor scădea cu până la 50%.

În anul 2000, am cumpărat cu 6.000 de dolari un apartament de 2 camere în București, cartierul Drumul Taberei. Eram contabil junior într-o multinațională și aveam salariul de 500 de dolari. Deci un apartament de 2 camere reprezenta salariul pe 1 an al unui contabil junior. Nu am făcut credit ipotecar. În România, nici măcar nu exista acest produs la bănci.

Acum, același apartament costă 100.000 de euro, adică salariul pe 10 ani al unui contabil junior. Cum poți să spui că apartamentele în România sunt ieftine? Ce matematică este asta?

În anul 2005, băncile au descoperit oul de aur, se numește creditul ipotecar. Băncile au început să spună: „Ai economisit 2.000- 3.000 euro? Nicio problemă, îți dăm noi un credit de 30.000 euro și îl plătești în 30 de ani”.

Wow, perfect, luăm credit. Băncile au uitat să spună că la un credit de 100.000 euro, în 30 de ani, plătești către bancă dobânzi totale de 210.000 euro, adică dublu față de prețul acelui apartament.

În 2006, prețul apartamentului meu de 6.000 de dolari a devenit 40.000 euro. Magie? Nu, doar credit ipotecar pe care trebuie să-l plătești băncii.

În 2022, am fost la o nuntă. La masă era un tip de 25 de ani care mi-a spus că și-a cumpărat un apartament de 200.000 euro. Mi-a zis că își permite deoarece lucrează în IT.

L-am întrebat cât timp își permite? Am înțeles că și-a mai permis 2 ani. Anul trecut compania în care lucra a făcut restructurări, iar el și-a pierdut jobul.

Copiilor mei le-am spus că trebuie să exceleze la 3 materii: matematică, gramatică și engleză. Pentru restul există Google.

Dacă nu știi când să scrii unul sau doi de i, nu te ia nimeni în serios. Dacă nu știi engleză, nu poți să te angajezi (poate doar la stat). Dacă nu știi matematică, vei avea probleme financiare și vei cheltui mai mult decât salariul, vei face credite inutile, etc”, a scris economistul pe Facebook.

