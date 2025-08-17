Rămâi conectat

Actualitate

Radu Georgescu, despre pachetul 2 măsuri ale Guvernului Bolojan: ”Se presupune că este un guvern liberal, dar probabil a dat cele mai multe legi împotriva ideii de liberalism din ultimii 35 de ani”

Ioana Oprean

Publicat

acum 25 de minute

în

De

Radu Georgescu, despre pachetul 2 măsuri ale Guvernului Bolojan: ”Se presupune că este un guvern liberal, dar probabil a dat cele mai multe legi împotriva ideii de liberalism din ultimii 35 de ani”

Radu Georgescu spune că actualul Guvern, deși este unul liberal, a dat probabil cele mai multe legi împotriva ideii de liberalism din ultimii 35 de ani.

Citește și: Radu Georgescu, despre decizia Fitch de a menţine ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă: ”România, trebuie să începi să înveți dacă nu vrei să rămâi corigentă”

Festivalul Roman Apulum 2025

”Ieri Guvernul a publicat proiectul de lege care reprezintă faimosul pachet nr. 2 de măsuri fiscale. Surpriză! În acest pachet sunt alte creșteri de taxe! Vor crește alte taxe pentru aproximativ 700.000 de oameni: PFA-uri, experți contabili, doctori, avocați, notari, psihologi, arhitecți, drepturi de autor, adică profesiile liberale, cei care au o meserie după ce au terminat o școală și muncesc independent.

CASS va crește cu 50% din 2026, pragul de CASS crescând de la 60 salarii la 90 de salarii.

Pai parcă ați spus că doar pachetul 1 era cu creșteri de taxe, acum și pachetul nr 2 are alte creșteri de taxe???

Acest Guvern se presupune că este un guvern liberal, dar probabil este Guvernul care a dat cele mai multe legi împotriva ideii de liberalism din ultimii 35 de ani.

Eu sunt 100% liberal și cred în idei liberale, dar, probabil, la următoarele alegeri este prima data când nu voi mai vota PNL.

Acest Guvern pare că are obiectivul ca la următoarele alegeri PNL să nu mai intre în Parlament și AUR să aibă 70% din voturi”, a scris economistul pe Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

17-18 august 2025 | COD PORTOCALIU și GALBEN de FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Averse importante cantitativ, descărcări electrice, vânt puternic și grindină

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

17 august 2025

De

17-18 august 2025 | COD PORTOCALIU și GALBEN de FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Averse importante cantitativ, descărcări electrice, vânt puternic și grindină Meteorologii ANM au emis duminică dimineața mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu de furtuni, valabile în Alba și alte zone din țară, în intervalul 17-18 august 2025. […]

Citește mai mult

Actualitate

Radu Georgescu, despre decizia Fitch de a menţine ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă: ”România, trebuie să începi să înveți dacă nu vrei să rămâi corigentă”

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

16 august 2025

De

Radu Georgescu, despre decizia Fitch de a menţine ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă: ”România, trebuie să începi să înveți dacă nu vrei să rămâi corigentă” Radu Georgescu a explicat într-o postare pe Facebook reconfirmarea calificativul de țară „BBB minus” pentru România al Agenției internaționale de rating Fitch, menținând însă perspectiva […]

Citește mai mult

Actualitate

Impozitarea progresivă, măsură care ar asigura venituri la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 ale Guvernului Bolojan. Fost ministru: „În toate țările dezvoltate din UE se aplică cu succes. În România, se iau bani de la seniori, mame, gravide și veterani de război”

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

16 august 2025

De

Impozitarea progresivă, măsură care ar asigura venituri la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 ale Guvernului Bolojan. Fost ministru: „În toate țările dezvoltate din UE se aplică cu succes. În România, se iau bani de la seniori, mame, gravide și veterani de război” Marius Budăi, fostul ministru al Muncii de la PSD,  este […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 25 de minute

Radu Georgescu, despre pachetul 2 măsuri ale Guvernului Bolojan: ”Se presupune că este un guvern liberal, dar probabil a dat cele mai multe legi împotriva ideii de liberalism din ultimii 35 de ani”

Radu Georgescu, despre pachetul 2 măsuri ale Guvernului Bolojan: ”Se presupune că este un guvern liberal, dar probabil a dat cele...
Actualitateacum 10 ore

17-18 august 2025 | COD PORTOCALIU și GALBEN de FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Averse importante cantitativ, descărcări electrice, vânt puternic și grindină

17-18 august 2025 | COD PORTOCALIU și GALBEN de FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Averse importante cantitativ,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”,  expoziții ale meșterilor locali și  muzică populară, pe vârful Petreasa

Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”,  expoziții ale...
Ştirea zileiacum 3 ore

VIDEO | Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu peste 260 de milioane de vizualizări, pe contul lui Lupușor, stăpânul lor

Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu...

Curier Județean

Curier Județeanacum 41 de minute

ALERTĂ în Alba: Adolescentă de 14 ani, dată DISPĂRUTĂ de familie. A plecat de la domiciliu și nu a mai revenit

ALERTĂ în Alba: Adolescentă de 14 ani, dată DISPĂRUTĂ de familie. A plecat de la domiciliu și nu a mai...
Curier Județeanacum 2 ore

Avertizare nowcasting COD PORTOCALIU în județul Alba: Averse torențiale, grindină și vijelii, până la ora 19:00. Localitățile vizate

CODUL PORTOCALIU se menține în continuare în județul Alba. Sunt preconizate averse torențiale, grindină și vijelii, până la ora 19:00...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 zile

FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”

Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
Politică Administrațieacum 3 zile

FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring

Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 13 ore

17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață

17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață Ioan Slavici, cunoscutul scriitor canonic, s-a născut...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată această zi

16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea