Radu Georgescu, despre pachetul 2 măsuri ale Guvernului Bolojan: ”Se presupune că este un guvern liberal, dar probabil a dat cele mai multe legi împotriva ideii de liberalism din ultimii 35 de ani”
Radu Georgescu spune că actualul Guvern, deși este unul liberal, a dat probabil cele mai multe legi împotriva ideii de liberalism din ultimii 35 de ani.
”Ieri Guvernul a publicat proiectul de lege care reprezintă faimosul pachet nr. 2 de măsuri fiscale. Surpriză! În acest pachet sunt alte creșteri de taxe! Vor crește alte taxe pentru aproximativ 700.000 de oameni: PFA-uri, experți contabili, doctori, avocați, notari, psihologi, arhitecți, drepturi de autor, adică profesiile liberale, cei care au o meserie după ce au terminat o școală și muncesc independent.
CASS va crește cu 50% din 2026, pragul de CASS crescând de la 60 salarii la 90 de salarii.
Pai parcă ați spus că doar pachetul 1 era cu creșteri de taxe, acum și pachetul nr 2 are alte creșteri de taxe???
Acest Guvern se presupune că este un guvern liberal, dar probabil este Guvernul care a dat cele mai multe legi împotriva ideii de liberalism din ultimii 35 de ani.
Eu sunt 100% liberal și cred în idei liberale, dar, probabil, la următoarele alegeri este prima data când nu voi mai vota PNL.
Acest Guvern pare că are obiectivul ca la următoarele alegeri PNL să nu mai intre în Parlament și AUR să aibă 70% din voturi”, a scris economistul pe Facebook.
