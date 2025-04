Radu Georgescu, despre economia României: ”Ai văzut filmul Don’t Look Up? Noi suntem în acest film”

Economistul Radu Georgescu reamintește într-o postare recentă în mediul online că intrarea României în Schengen la sfârșitul anului trecut va pune și mai multă presiune pe economia țării noastre, care este deja la un pas de junk.

”În decembrie 2024, după ce am intrat în Schengen, am scris un articol în care am explicat că acest lucru va pune o presiune și mai mare pe economia din România.

Deoarece România are cel mai mare deficit comercial din UE raportat la PIB, adică intră mult mai multe tiruri cu bunuri produse în străinătate decât tirurile românești care ies din România, am explicat că libera circulație a mărfurilor va aduce și mai multe importuri în România.

Vom avea și mai multe mărfuri din import în magazinele românești, va crește și mai mult deficitul balanței comerciale.

Să vedem datele pe primele 2 luni din 2025:

Deficitul comercial pe 2025 a crescut cu 38%!!! Adică 1,5 miliarde euro! Magie? Am un glob de cristal?

Nu, doar înțeleg cum funcționează economia. Deficitul comercial pe primele 2 luni este de 5,4 miliarde euro, în creștere cu 1,5 miliarde euro.

Bănuiesc că știi cum se finanțează acest deficit. Îți spun eu: statul trebuie să se împrumute de la bănci externe. Datoria externă a crescut în 2025 cu 3,3 miliarde euro.

Bonus, investițiile străine din 2025 au scăzut cu 600 milioane euro față de 2024. Este vorba doar despre economie.

Partea proastă pentru România este că pe planeta Pământ mai sunt niște tipe și tipi care știu economie.

De exemplu tipele și tipii de la agențiile de risc Fitch și S&P au spus că ne pun în categoria Junk dacă nu reducem în 2025: deficitul bugetar, deficitul de cont curent și deficitul comercial.

Ai văzut filmul Don’t Look Up? Noi suntem în acest film”, scrie Georgescu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI