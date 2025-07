Radu Georgescu, despre cazul vicepremierului Anastasiu: Dacă un membru al Guvernului din Elveția ar fi dat 8 ani mită fiscului, era dat afară în maxim o oră și nu mai lucra niciodată la stat, dar noi suntem în România

Radu Georgescu a explicat în cea mai recentă postare în mediul online ce s-ar fi întâmplat în Elveția dacă un membru al Guvernului ar fi fost prins că a dat mită mai mulți ani la rând. Paralela făcută de economist vine în contestul informațiilor potrivit cărora vicepremierul Dragoş Anastasiu a plătit timp de 8 ani „taxă de protecţie” la ANAF pentru ca firmele sale să nu aibă probleme.

O fostă inspectoare a Fiscului a primit bani şi excursii de lux, în valoare de peste 170.000 de euro. În dosarul de corupţie în care angajata statului a fost condamnată, în urmă cu doi ani, Anastasiu a susţinut că figurează doar ca martor. Şi că nu ar fi obţinut avantaje juridice. DNA îl contrazice, a fost „martor denunțător”.

”Am lucrat 2 ani la una dintre cele mai mari companii din Elveția, Swisscom. În acea perioadă, cel mai mare scandal politic din Elveția a fost că un membru al Guvernului a folosit cardul primit de la Guvern pentru a cumpăra bunuri personale dintr-o benzinărie. Valoarea era sub 100 de franci. Această persoană și-a dat demisia din Guvern. Dacă un membru al Guvernului din Elveția ar fi dat 8 ani mită fiscului, 100% acea persoana era dată afară în maxim o oră

și nu mai lucra niciodată la stat.

Foarte probabil, scandalul ar fi atât de mare, încât tot Guvernul ar fi trebuit să-și dea demisia, dar noi suntem în România, nu în Elveția.

Șeful meu elvețian mi-a spus că în Elveția nu exista noțiunea de furt până în anul 1990. Elvețienii nu își închideau apartamentele, mașinile. Șeful mi-a spus că după 1990, apartamentul i-a fost spart de 3 ori. Probabil nu a vrut să mă jignească și nu mi-a spus motivul, dar am dedus că motivul a fost că după 1990, cetățenii țărilor din est au început să viziteze Elveția. De multe ori îi vizitau când elvețienii nu erau acasă…

În Elveția, dacă mergi cu mașini foarte scumpe prin orașe (Ferrari, etc) ești considerat dubios și te oprește poliția să verifice proveniența banilor. CEO-ul de la Swisscom venea la birou cu o Skoda, deși probabil câștiga peste 1 milion euro pe an.

În Elveția, dacă ceri la un restaurant ceafă de porc bine făcută cu cartofi prăjiți, iese bucătarul și te dă afară în șuturi deoarece îi faci de râs restaurantul. La fel dacă pui apă în vin.

În Elveția, fiecare își vede de viața sa și de familia sa. Eu habar nu aveam ce fac vecinii și cu se ocupă. În comparație, în România, rețelele sociale au fost pline săptămâna trecută cu pozele unei tipe și unui tip la un concert Coldplay. Poți să mă bați, dar nu înțeleg de ce mi-aș da eu cu părerea despre alți oameni și alte familii.

În Elveția, toate taxele sunt votate prin referendum. Toți oamenii primesc cu o lună înainte propunerile de buget cu detalierea cheltuielilor făcute de stat. În comparație, luna trecută am scris un articol în care am pus informația că BNR și-a bugetat în 2025 cheltuieli de protocol în suma de 14 milioane lei (fructe de mare, carne, legume, etc).

Cum a reacționat BNR? Au dat un comunicat de presă în care au spus că nu este treaba mea pe ce cheltuiesc ei banii.

Paradoxal pentru mine, elvețienii erau fascinați de România, de abia așteptau să vină în România. Se opreau pe marginea străzii și făceau poze cu căruțele de pe șosea sau filmau claxoanele din ambuteiajele din București. În Elveția nu vezi așa ceva. Aveam impresia că sunt niște copii care au ajuns într-un Jurassic Park.

Pe mine nu mai mă miră nimic în România. Probabil dacă mâine ar fi pus un extraterestru în Guvern, s-ar face mișto câteva zile pe rețelele sociale și s-ar face mii de meme-uri, dar săptămâna viitoare s-ar uita deoarece încep noi episoade din Insula Iubirii.

În România nu mai știm ce este normal și ce este anormal. Mereu îmi vine în minte reclama de la o ciocolată: „Asta-i România, frate!”, a scris economistul pe Facebook.

