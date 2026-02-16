Radu Georgescu, comparație între Elveția și România: ,,99% dintre elvețieni habar nu au cum îl cheamă pe Prim Ministrul lor, nu au coloane oficiale, iar politicienii merg cu transportul în comun”
Economistul Radu Georgescu a făcut recent, o nouă comparație între Elveția și România, mai exact între economiile celor două țări, dar și rolul Guvernelor.
Care ar fi soluția, din punctul de vedere al economistului, să convingem ,,1.000 de elvețieni să vină în România și să conducă România vreo 10 ani”, pentru ca economia țării noastre să iasă din zona în care se află.
,,Eu am lucrat 2 ani la una dintre cele mai mari firme din Elveția, Swisscom. Din punct de vedere economic, politic și social, Elveția este exact opusul României.
Toate legile în Elveția sunt votate prin referendum, toate taxele sunt aprobate de populație, iar partidele nu au voie să schimbe nivelul taxelor fără acceptul cetățenilor.
În România, statul nu întreabă pe nimeni când dă o lege, nu întreabă dacă oamenii sunt de acord cu creșterile de taxe. În România, legile se schimbă cum dorește un partid sau altul.
În Elveția , 99% dintre oameni habar nu au cum îl cheamă pe Prim Ministrul din Elveția. Politicienii din Elveția sunt niște oameni angajați de către populație cu scopul de a munci pentru a face mai bună viața oamenilor. În Elveția nu există coloane oficiale, Președintele, Prim Ministru, etc, merg cu transportul în comun.
În România, dacă deschizi orice canal TV, vei vedea certuri între politicieni, vei auzi noi trăsnăi făcute de politicieni. Când trece cu mașina Președintele, Prim Ministrul României, etc, noi ceilalți, trebuie să ne oprim în trafic și să le facem loc.
În România se printează bani (lei) fără număr pentru a acoperi cheltuielile Guvernului, dar de acești bani (lei) nu are nevoie nimeni din afara României. Din această cauză, inflația din România este cea mai mare din Europa.
Guvernul elvețian printează bani (franci elvețieni) fără număr, dar motivul este total opus pentru care printează bani România. Guvernul elvețian nu printează bani pentru a acoperi cheltuielile statului, el este responsabil și nu cheltuie mai mult decât încasează.
Guvernul elvețian printează bani fără număr deoarece toate țările de pe planeta Pământ vor franci elvețieni. Fac acest lucru deoarece oamenii de pe planeta Pământ au încredere în statul elvețian.
Hai să ne gândim un pic: de 36 ani, România se chinuie să găsească un drum prosper pentru cetățenii ei. Nu ar fi mai ușor să convingem 1.000 de elvețieni să vină în România și să conducă România vreo 10 ani? În acest fel, România ar putea să fie un pic din Elveția”, a scris Georgescu pe rețelele de socializare.
