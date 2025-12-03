Radarele fixe revin pe şoselele din România. Când ar putea să fie puse în funcţiune cele peste 400 de aparate
Radarele fixe revin pe şoselele din România. Când ar putea să fie puse în funcţiune cele peste 400 de aparate
Radarele fixe vor reveni, în curând, pe şoselele din România. Compania de Drumuri va lansa săptămâna aceasta o licitaţie pentru a cumpăra 400 de astfel de aparate. Deşi a mai fost anunţat, procesul a fost întârziat din cauza lipsei de finanţare din partea Guvernului.
Odată instalate însă, acestea vor deveni un coşmar pentru şoferi, aşa cum s-a înţâmplat în ţara vecină, Bulgaria.
Cele 400 de radare fixe ar urma să fie montate pe mai multe drumuri naționale, dar și în câteva puncte fixe de pe diferite autostrăzi, precum A1, A2 sau A3. Practic, șoferii care vor fi prinși că depășesc limita de viteză se vor trezi cu o amendă direct pe telefon.
Autoritățile estimează că, într-un an și jumătate, acest sistem ar urma să fie și operațional. Încă din luna septembrie, în Bulgaria funcționează un astfel de sistem, acolo unde, la doar câteva ore după ce a fost instalat, au fost depistate peste 900 de încălcări rutiere, iar un șofer a fost surprins circulând cu o viteză de 222 km/h.
Autoritățile române susțin că avem nevoie de un astfel de sistem pe șoselele din România, având în vedere că, în ultimii ani, accidentele au fost din ce în ce mai multe.
În momentul de față, Poliția Rutieră funcționează cu aproape 1.900 de radare, însă mobile, unele dintre acestea fiind pe trepied. În prima jumătate a acestui an au fost aplicate peste 350.000 de amenzi pentru depășirea vitezei, iar 33.000 de șoferi au rămas fără permis.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Sindicaliștii din Guvern amenință cu proteste și blocarea ședințelor. Peste 4.800 de angajați cer premierului Bolojan oprirea reducerilor salariale
Sindicaliștii din Guvern amenință cu proteste și blocarea ședințelor. Peste 4.800 de angajați cer premierului Bolojan oprirea reducerilor salariale Sindicaliștii din administrația publică amenință cu proteste și blocarea ședințelor Guvernului, după ce peste 4.800 de angajați au semnat o scrisoare deschisă adresată premierului Bolojan, prin care cer oprirea imediată a reducerilor salariale și avertizează asupra […]
Teste pentru hepatită GRATUITE pentru persoanele cu simptome, inclusiv cele neasigurate. Anunțul Ministerului Sănătății
Teste pentru hepatită GRATUITE pentru persoanele cu simptome, inclusiv cele neasigurate. Anunțul Ministerului Sănătății Persoanele din România care prezintă simptome sugestive pentru infecția cu virusurile hepatitice B sau C pot fi testate gratuit, indiferent dacă sunt sau nu asigurate, au transmis marți, 2 decembrie 2025, reprezentanții Ministerului Sănătății. „Diagnosticul precoce reduce probabilitatea de transmitere a […]
Comportamentul agresiv în instituții, amendat cu până la 20.000 de lei. Proiectul a fost adoptat tacit de Senat
Comportamentul agresiv în instituții, amendat cu până la 20.000 de lei. Proiectul a fost adoptat tacit de Senat Un proiect de lege care prevede amenzi între 5.000 și 20.000 de lei pentru persoanele care manifestă un comportament lipsit de respect, provocator, intimidant, agresiv sau recalcitrant în relația cu instituțiile publice și angajații acestora a fost […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radarele fixe revin pe şoselele din România. Când ar putea să fie puse în funcţiune cele peste 400 de aparate
Radarele fixe revin pe şoselele din România. Când ar putea să fie puse în funcţiune cele peste 400 de aparate...
Sindicaliștii din Guvern amenință cu proteste și blocarea ședințelor. Peste 4.800 de angajați cer premierului Bolojan oprirea reducerilor salariale
Sindicaliștii din Guvern amenință cu proteste și blocarea ședințelor. Peste 4.800 de angajați cer premierului Bolojan oprirea reducerilor salariale Sindicaliștii...
Știrea Zilei
VIDEO | O firmă de pompe funebre din Alba, campanie inedită pentru prevenirea accidentelor rutiere: „Scroll-ați liniștiți în timp ce conduceți… pentru că noi suntem aici”
O firmă de pompe funebre din Alba, campanie inedită pentru prevenirea accidentelor rutiere: „Scroll-ați liniștiți în timp ce conduceți… pentru...
Alertă în Alba: O tânără de 19 ani a dispărut. A plecat la spital să își facă un control pentru sarcină și nu s-a mai întors acasă. Mama sa a anunțat poliția
Alertă în Alba: O tânără de 19 ani a dispărut. A plecat la spital să își facă un control pentru...
Curier Județean
Exporturile scad, importurile se prăbușesc în Alba: Județul înregistrează cifre îngrijorătoare. Ce spun statisticile
Exporturile scad, importurile se prăbușesc în județul Alba: Înregistrează cifre îngrijorătoare. Ce spun statisticile Comerțul internațional al județului Alba a...
Salariul mediu brut în județul Alba, aproape 7.800 de lei. Locul 17 la nivel național: Creștere de 4,5% față de septembrie 2024
Salariul mediu crește ușor, dar rămâne sub media țării: Cât au încasat angajații din Alba în luna septembrie. Statistici Piața...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
3 decembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi. Obiectivul, susţinerea demnităţii, a drepturilor şi a bunăstării acestor persoane
3 decembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi. Obiectivul, susţinerea demnităţii, a drepturilor şi a bunăstării acestor persoane Marcată, anual,...
VIDEO: 1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României
1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României Ziua de 1...