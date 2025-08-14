Rabla auto 2025 | Buget redus considerabil pentru programele Rabla plus și Rabla clasic pentru persoane fizice
Buget redus considerabil pentru programele Rabla plus și Rabla clasic pentru persoane fizice
Guvernul a analizat, joi, 14 august 2025, în primă lectură, un proiect de ordonanță de urgență care propune suspendarea majorității programelor derulate prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și reducerea drastică a bugetului alocat pentru achiziția de mașini ecologice și convenționale de către persoanele fizice.
„Art. 11 – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31.12.2025 se suspendă toate procedurile privind evaluarea proiectelor și programelor, precum și toate proiectele și programele care urmau să fie lansate în acest interval la Administrația Fondului pentru Mediu.
(2) Prin excepție de la alin. (1), se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să lanseze un program pentru persoane fizice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2025-2030 (Rabla plus si Rabla clasic), în limita a 200 de milioane de lei”, se arată în proiectul de ordonanță de urgență.
Proiectul de OUG mai prevede și limitarea la 30 milioane de lei a sumelor acordate în programul care sprijină persoanele fizice pentru instalarea de garduri electrice sau alte dispozitive similare, menite să prevină incidentele și pagubele provocate de animalele sălbatice. Acest program avea alocat până acum un buget de 70 milioane de lei.
Inițial, bugetul anunțat pentru prima fază a Programului Rabla era de 610 milioane lei pentru sesiunea persoanelor fizice, reamintesște Hot News.
