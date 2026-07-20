Rabla 2026: Programul începe astăzi. Ecotichete de până la 18.500 de lei pentru mașini noi
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Pensii 2026 | Stagiul de cotizare după 1 aprilie 2001: Ce trebuie să faci dacă descoperi erori în evidențele pentru pensie Persoanele care au lucrat după data de 1 aprilie 2001 își au stagiul de cotizare și punctajul pentru pensie stabilite exclusiv pe baza informațiilor transmise de angajatori prin declarațiile prevăzute de lege, atrag atenția […]
Din toamnă, românii își vor putea face programări direct pe noua platformă CNAS și vor avea acces online la dosarul medical
Din toamnă, românii își vor putea face programări direct pe noua platformă CNAS și vor avea acces online la dosarul medical Din toamnă, pacienții din România vor avea acces la dosarul medical și își vor putea face programări online în cabinetele de specialitate care au contract cu casa de sănătate, prin noua platformă CNAS. La […]
Reguli noi pentru românii care închiriază apartamente în regim hotelier: Fiecare structură de cazare trebuie să aibă propria prezentare online personalizată și propriile date de identificare
Reguli noi pentru românii care închiriază apartamente în regim hotelier: Fiecare structură de cazare trebuie să aibă propria prezentare online personalizată și propriile date de identificare Apartamentele și camerele din România, oferite turiștilor în regim hotelier, intră într-o nouă etapă de reglementare. Proprietarii vor trebui să respecte cerințe mai clare privind identificarea unităților de cazare, […]
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Rabla 2026: Programul începe astăzi. Ecotichete de până la 18.500 de lei pentru mașini noi
Rabla 2026: Programul începe astăzi. Ecotichete de până la 18.500 de lei pentru mașini noi Programul „Rabla” 2026 pentru persoanele...
Pensii 2026 | Stagiul de cotizare după 1 aprilie 2001: Ce trebuie să faci dacă descoperi erori în evidențele pentru pensie
Pensii 2026 | Stagiul de cotizare după 1 aprilie 2001: Ce trebuie să faci dacă descoperi erori în evidențele pentru...
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Cupru și aur de zece miliarde de dolari în Munții Metaliferi și un proiect blocat între Bruxelles și instanțele de judecată. Proiectul Rovina, inițiat în Hunedoara, aproape de limita cu județul Alba, a fost inclus pe lista investițiilor strategice în UE
Cupru și aur de zece miliarde de dolari în Munții Metaliferi și un proiect blocat între Bruxelles și instanțele de...
Video | Cum a fost furată plasa de la un gard împrejmuitor al bazei sportive din cartierul Ampoi 2 din Alba Iulia: Autorii, doi tineri, de 16 și 21 de ani
Cum a fost furată plasa de la un gard împrejmuitor al bazei sportive din cartierul Ampoi 2 din Alba Iulia:...
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Tarife majorate la transportul în comun din vecinătatea Sebeșului și de pe Valea Sebeșului: Când se va lua decizia
Tarife majorate la transportul în comun din vecinătatea Sebeșului și de pe Valea Sebeșului: Când se va lua decizia În...
Maximum trei culori pe firmă: Noul regulament pus în consultare de Primăria Alba Iulia intră în detalii până la identitatea vizuală a afacerilor
Maximum trei culori pe firmă: Noul regulament pus în consultare de Primăria Alba Iulia intră în detalii până la identitatea...
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Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui” Fostul premier desemnat...
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea mai bună dovadă de respect față de cetățeni și față de comunitate”
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea...
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