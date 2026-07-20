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Rabla 2026: Programul începe astăzi. Ecotichete de până la 18.500 de lei pentru mașini noi

Ioana Oprean

Publicat

acum 52 de minute

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Rabla 2026: Programul începe astăzi. Ecotichete de până la 18.500 de lei pentru mașini noi

Programul „Rabla” 2026 pentru persoanele fizice începe luni, 20 iulie 2026, iar de la ora 10:00 cei interesați se pot înscrie online, direct în aplicația pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

În acest an, bugetul alocat programului este de 300 de milioane de lei, iar valoarea ecotichetelor diferă în funcție de tipul autovehiculului achiziționat:

  • 18.500 de lei pentru un autoturism nou 100% electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
  • 15.000 de lei pentru un autoturism plug-in hibrid sau o motocicletă electrică;
  • 12.000 de lei pentru un autoturism nou cu sistem de propulsie hibrid;
  • 10.000 de lei pentru un autoturism nou cu motor termic, inclusiv GPL/GNC, sau pentru o motocicletă.

Pentru înscriere, solicitanții trebuie să încarce în aplicație cererea de finanțare completată și generată din platformă (fără semnătură), actul de identitate valabil, certificatul de atestare fiscală privind obligațiile către bugetul de stat, emis cu cel mult 90 de zile înainte de înscriere, precum și certificatul de atestare fiscală privind taxele și impozitele locale, emis cu cel mult 30 de zile înainte.

AFM precizează că fiecare persoană fizică poate solicita maximum două ecotichete în cadrul aceleiași sesiuni, câte unul pentru fiecare autovehicul nou pe care intenționează să îl achiziționeze.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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