Rabla 2025 | Programul Rabla pentru persoane fizice va fi lansat pe 1 septembrie: Precizările ministrului Mediului

Programul Rabla 2025 va fi lansat pe 1 septembrie

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, luni, 11 august 2025, la Digi24, că Programul Rabla pentru persoane fizice va fi lansat la 1 septembrie, așa cum se preconiza inițial.

„Pe partea de persoane fizice, decizia în coaliție este că se va lansa acest program pe 1 septembrie, cu 200 de milioane de lei”, a precizat ministrul Mediului.

În ceea ce privește celelalte component ale Programului Rabla, Diana Buzoianu a spus că decizia va fi luată după adoptarea pachetului 2 de măsuri bugetare, adoptare care va fi urmată de evaluarea programelor guvernamentale.

Ministrul Mediului a amintit că unul dintre jaloanele din PNRR este casarea a 250.000 de mașini vechi prin Rabla, obiectiv care a fost deja atins.

Programul Rabla a fost suspendat pe 18 iunie 2025, cu o zi înainte să înceapă, iar bugetul de acum este de trei ori mai mic decât cel propus în luna iunie.

Inițial, bugetul anunțat pentru prima fază a Programului Rabla era de 610 milioane lei pentru sesiunea persoanelor fizice, scrie hotnews.ro.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI