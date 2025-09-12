Rabla 2025 | Programul demarează cu etapa validării producătorilor auto: Când începe această procedură

Rabla 2025 | Programul demarează cu etapa validării producătorilor auto

În ședința de Guvern din 11 septembrie 2025 a fost adoptată Hotărârea Guvernului privind Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu, inclusiv a bugetului noului Program Rabla Auto 2025.

Noul ghid de finanțare al Programului Rabla Auto 2025 a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Acesta poate fi consultat pe site-ul afm.ro.

Administrația Fondului pentru Mediu organizează în perioada 15 septembrie 2025, ora 10.00 – 17 septembrie 2025, ora 23.59, sesiune de validare a producătorilor, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice.

Condițiile de participare în Programul Rabla Auto 2025, precum și documentele pe care trebuie să le depună producătorii/dealerii auto pot fi găsite în ghidul de finanțare al programului.

Lista producătorilor validați rămâne valabilă și pentru noul program destinat persoanelor fizice, cu condiția semnării unui nou contract de participare cu AFM. Contractul va fi transmis prin aplicație de către AFM.

Contractul se semnează electronic și se încarcă în aplicație în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea notificării.

Neîncărcarea contractului în termenul menționat echivalează cu refuzul de participare la program.

Bugetul alocat programului este de 200 de milioane de lei.

Valoarea ecotichetului este:

*18.500 de lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

*15.000 de lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

*12.000 de lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou hibrid;

*10.000 de lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

De asemenea, la finalul lunii septembrie 2025 urmează să fie lansată și sesiunea pentru persoane fizice în cadrul Programului.

`Administrația Fondului pentru Mediu își exprimă angajamentul ferm pentru demararea, în cel mai scurt timp, a unuia dintre cele mai așteptate programe de finanțare, destinat sprijinirii persoanelor fizice în vederea achiziționării de autovehicule noi, cu un impact redus asupra mediului. Prin alocarea unui buget de 200 de milioane de lei, se pot aduce pe piață aproximativ 15.000 autovehicule noi reducând emisiile poluante și îmbunătățind calitatea vieții prin protejarea mediului înconjurător.”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

