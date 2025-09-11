Rabla 2025 | Programul ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare. Ministru: „De mâine poate să fie adoptat ordinul necesar pentru ghid”

Rabla 2025 | Programul ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare

Programul „Rabla” pentru anul 2025 ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare, a anunţat, joi, 11 septembrie 2025, ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

„A trecut în şedinţa de guvern hotărârea care stabileşte ca proiect principal partea de Program „Rabla” – persoane fizice. Practic, de mâine poate să fie adoptat ordinul necesar pentru ghid. Imediat ce este publicat în Monitorul Oficial, putem lansa Programul „Rabla”.

Deci, cel târziu, săptămâna viitoare, la început, luni, marţi, va fi lansat Programul „Rabla”. Ne bucurăm şi vrem să mulţumim pe această cale tuturor ministerelor care au dat avize – Ministerul Muncii, Ministerul Finanţelor – pentru că am reuşit să adoptăm în această săptămână, astăzi, ceea ce înseamnă că programul va fi lansat până la finalul lunii”, a declarat Diana Buzoianu după şedinţa de Guvern de joi, 11 septembrie 2025.

Aceasta a explicat şi care sunt schimbările aduse programului: „Pentru persoane este foarte important de ştiut că vor avea exact aceeaşi platformă, deci exact acelaşi proces pentru care erau, deja, pregătiţi, rămâne la fel. Tehnic, platforma este identică. Voucherele rămân aceleaşi pentru maşinile cu motor termic, pentru hibrid, plug-in hibrid, pentru maşinile electrice, însă, ştiţi deja, se modifică voucherul de la 37.000 de lei la 18.500 de lei”.

Ministrul Mediului a menționat că fondurile alocate pentru Programul „Rabla” 2025 se ridică la 200 de milioane de lei.

Dana Buzoianu a mai spus că o suplimentare a acestui fond nu este posibilă pentru acest an, dar pe viitor se au în vedere alte variante.

