Rabla 2025 | Peste 8.400 de dosare aprobate în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice. LISTA

Peste 8.400 de dosare aprobate în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice

Administrația Fondului pentru Mediu a publicat, joi, 23 octombrie 2025, în urma ședinței Comitetului de Avizare, lista care cuprinde 8.486 ecotichete în valoare de 107.708.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice.

„Chiar și într-un context economic complicat, succesul Programului Rabla Auto 2025 demonstrează angajamentul ferm al statului și al AFM de a investi consecvent în mediu și în sprijinirea oamenilor. Nu facem un pas înapoi în fața provocărilor, dimpotrivă: transformăm aceste dificultăți într-o oportunitate prin care cetățenii devin parteneri direcți ai unei politici publice ce urmărește reducerea poluării și tranziția către un transport mai curat și mai responsabil”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

După publicarea listei cu dosarele aprobate, AFM actualizează în aplicaţie statusul solicitantului în „beneficiar aprobat pentru finanţare”.

În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare“, solicitantul persoană fizică are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicaţia informatică și să introducă data radierii autovehiculului uzat.

Sesiunea pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen încă se derulează, aceasta fiind deschisă până la data de 25.11.2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

Lista dosarelor aprobate în cadrul acestui program poate fi consultată AICI.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI