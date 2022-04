Putin și Lavrov, criminali de război? Președintele Germaniei cere înființarea unui tribunal pentru a-i judeca

O hartă realizată de contul de Twitter Ukraine War Map arată într-un mod foarte sugestiv evoluția războiului din Ucraina din prima zi, 24 februarie, și până joi, ziua 43-a a invaziei declanșate de Vladimir Putin. Postarea prezintă cum a evoluat în fiecare zi teritoriul controlat de cele două forțe armate (cu galben teritoriul controlat de ucraineni, cu mov cel controlat de ruși dinainte de 24 februarie și cu roși avansul de după debutul invaziei, cu roz zonele de acțiune ale trupelor Moscovei și cu galben aprins teritoriul recâștigat de forțele ucrainene):

A day by day timelapse of the approximate situation of the war in Ukraine so far.

The situation at 00:00 UTC each day. pic.twitter.com/8MxF1ndN4y

— Ukraine War Map (@War_Mapper) April 7, 2022