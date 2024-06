Publicitate electorală | VOTEAZĂ Corneliu MUREȘAN și #noulPSD – ECHIPA NOII GENERAȚII! Sunt SINGURII adversari reali pentru Ion Dumitrel și PNL!

Investiție importantă la DJ 750 C Sălciua-Ponor-intersecție cu Transapusena-Râmeț-Valea Mănăstirii-Stremț-Teiuș-DN1: Drumul Județean, de peste 40 km, va fi modernizat complet Drumul județean 750 C Sălciua-Ponor-intersecție cu Transapusena-Râmeț-Valea Mănăstirii-Stremț-Teiuș-DN1, urmează să fie modernizat complet. Cererea de finanțare a fost depusă la Autoritatea de Management pentru Programul Regiunea Centru. Proiectul investiției are o valoare de peste 25 […]