Publicitate electorală| Împreună cu albaiulienii împotriva mafiei locale. Radiografia celor 4 ani de activitate în Consiliul Local Alba Iulia

La alegerile din 2016 am fost votat de o parte dintre albaiulieni să-i reprezint în Consiliul Local Alba Iulia. Încă din primele şedinţe de C.L. am început să iniţiez proiecte de HCL din programul pe care l-am prezentat în campania electorală. Majoritatea proiectelor iniţiate de mine, fie că a fost vorba de premierea unor sportivi, de iniţierea unei comisii care să evalueze situaţia deplorabilă a Stadionului Cetate, abrogarea regulamentului cu plată la parcarea din faţa Restaurantului Roberta sau altele, au dus mai apoi la concretizarea într-un fel sau altul a propunerilor.

Deşi situaţia mea de consilier independent a fost una destul de complicată în mijlocul a două tabere politice care sunt mereu în opoziţie, am folosit o strategie de expunere care să fie mereu în spiritul Legii nr. 215, adică de a apăra interesul cetăţeanului, de a fi mereu combativ în contractele pe care Primăria Alba Iulia le are cu diferite firme private, pentru a mă poziţiona mereu critic atunci când interesul albaiulienilor a fost viciat. În paralel cu activitatea în C.L, am demarat acţiuni civice cum ar fi înfiinţarea unui O.N.G.

”Acțiunea pentru Alba”, prin intermediul căruia am iniţiat manifestul ”Uniţi salvăm Stadionul Cetate”, am atacat în contencios administrativ 4 sau 5 H.C.L. referitoare la acordarea unor reduceri la tarife pentru elevi sau la avalanşa de delegaţii în străinătate pe care le iniţiază primarul oraşului fără să prezinte transparent în şedinţe sumele de bani ce urmează să fie cheltuite din bugetul local. În comisia de specialitate, cea juridică, am avut o activitate dinamincă şi constructivă. În comisia de concesiuni şi licitaţii am combătut mereu modul în care se desfăşoară acestea, fără să fie prezentate măcar cu un proiector locaţiile ce urmează a fi vândute sau concesionate. Tot în cadrul ”Acţiunii pentru Alba”, am demarat strângerea de semnături pentru găsirea unei soluţii de rezolvare a traficului în intersecţia de la intrarea în cartierul Bărăbanţ.

Am iniţiat mai multe întâlniri cu cetăţenii din diferite cartiere ale oraşului şi am creat, împreună cu câţiva zeci de albaiulieni, Asociaţia ”Orizont – Alba Iulia”, care are ca scop inventarierea problemelor juridice ale drumurilor fără utilităţi din municipiu şi în final să rezolve aceste probleme pentru ca ulterior să putem iniţia HCL de modernizare a străzilor respective. În toată această perioadă am făcut o muncă complexă, alături de câțiva oameni inimoși, în cadrul Asociației ”Alba Iulia Infrastructură”, având ca prim obiectiv realizarea susținută a întâlnirilor cetățenești care au reprezentat, practic, fundația activității mele de consilier local. Am identificat problemele oamenilor, propunerile lor și le-am transpus mereu în amendamente, informări ale consiliului local și de multe ori în proiecte de H.C.L.

Fie că a fost vorba de O.N.G.-uri care protejează animalele și care au reușit cu ajutorul nostru să implementeze programe de sterilizare a câinilor finanțate de primărie sau chiar perspectiva măririi suprafeței destinate adăpostirii câinilor fără stăpân de către primărie, fie că a fost vorba de solicitările crescătorilor de păsări care au reușit, prin intermediul nostru, să oprească propunerea aberantă a conducerii Primăriei Alba Iulia de a ucide toate păsările de curte din oraș, fie că a fost vorba de sutele de pensionari care își petrec timpul liber în spațiul de vis-a-vis de Hotel Cetate din parcul orașului, pe care i-am sprijinit să obțină montarea unor copertine și realizarea unui nou spațiu pentru recreere în aceeași zonă, fie că a fost vorba de solicitări diverse venite de la albaiulieni, fie că a fost vorba de miile de solicitări venite de la cei ce locuiesc în zonele fără utilități și nemodernizate ale orașului, pentru care ne-am zbătut și ne zbatem în fiecare zi ca să oprim bătaia de joc a autorităților ce refuză să dezvolte rețele de canalizare și curent, așteptând în mod șmecheresc să facă oamenii asta, fie că a fost vorba de oprirea amenzii de 1.200 de lei sau “taxa de protecție” aplicată de primărie celor ce vor să parcheze în locuri publice, toată lumea a găsit un ajutor în cadrul Asociației “Alba Iulia Infrastructură”.

Obiectivele noastre principale au rămas determinarea primăriei de a aloca sume către dezvoltarea de rețele, către modernizarea de străzi! În acest sens am făcut, în primul rând, zeci de consultări publice reale cu albaiulienii, transformând făcăturile de consultări formale organizate de conducerea primăriei în consultări interactive vii, de unde ne-am extras ideile și proiectele. Proiectele depuse de noi au vizat mereu propunerile oamenilor, realizând astfel un prim pas spre bugetarea participativă, unul din obiectivele noastre principale, au vizat în principal chestiuni legate de urbanism, cum ar fi regulamentul de intervenții la infrastructură din domeniul public; regulamentul numărului de parcări – minimum 1,5 pentru locuințele noi ce se construiesc; regulamentul parcărilor publice şi de reședință – cel în vigoare fiind considerat de către noi imposibil de aplicat.

Așa cum am spus, marea provocare pentru mine a fost asumarea de a lupta cu unul din cele mai dure sisteme de tip “Mafie economică”, această „Caracatiță” provincială, bazată pe partipriuri politice, rubedenii etc. Încrengătura formată în 30 de ani a penetrat toate instituțiile statului de la tribunal, poliție și până la mediul universitar, Alba Iulia devenind astfel prada celui mai dur sistem de administrare totalitară din Ardeal. Bietului cetățean a ajuns să-i fie frică să facă o plângere penală sau la poliție, orice i s-ar întâmpla, în condițiile în care soții sau soțiile celor ce-ar trebui să ancheteze nedreptatea sunt, la rândul lor, în subordinea funcționarilor ce comit fapta.

Au fost situații în care albaiulienii care au avut curajul să vină în ședințele de consiliu local și să critice conducerea primăriei au fost amenințați public și a doua zi amendați cu sume uriașe pentru lucruri ridicole, cum ar fi lipsa unei autorizații pentru o filigorie de uscat hainele așezată pe bolțari în curte. Frica a ajuns să fie principalul instrument pe care un grup de oameni își bazează puterea de peste 30 de ani la Alba Iulia. Frica de a-și pierde funcțiile obținute politic, frica să nu le rămână membri ai familiei fără loc de muncă, frica majorității proprietarilor de companii că-și pierd contractele și relațiile de afaceri au transformat societatea albaiuliană într-una similară anilor `50. Evident că nu “te ia nimeni de pe stradă” să te ducă la anchete securiste, dar în aceste vremuri e suficient să-ți blocheze veniturile și pedeapsa e mai grea.

În fine, în calitate de consilier local, nu puteam să nu spun aceste lucruri tocmai din cauza faptului că minciuna se definește prin nespunerea adevărului. În finalul acestui raport, vă mărturisesc sincer că am avut și am momente de cumpănă dacă și cum să continui ce am început acum 4 ani, când am fost onorat de voi să vă reprezint în consiliul local. Am considerat că ar fi bine să construim o ambarcațiune politică, căreia i-am dat numele, în mod sugestiv, Acțiunea Națională Alba (A.N.A.), aceasta fiind singura cale prevăzută de lege să putem candida mai mulți pentru Consiliul Local al municipiului Alba Iulia. Eu, împreună cu colegii mei, ne-am fi dorit să putem candida din partea unei asociații civice, dar nu există cale legală. Așa cum am afirmat mereu nu sunt interesat în nici un fel de o carieră politică, ci doar de a reprezenta la nivel administrativ albaiulienii.

