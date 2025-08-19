Protocol de colaborare pe 10 ani între Primăria Alba Iulia și Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Ce prevede documentul care urmează să fie parafat

Protocol de colaborare pe 10 ani între Primăria Alba Iulia și Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Este în pregătire un protocol de colaborare pe o perioadă de 10 ani între Primăria Alba Iulia și Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”.

Colaborarea instituțională între cei doi parteneri se va realiza în vederea implicării elevilor militari în activități extrașcolare desfășurate cu sprijinul sau în parteneriat cu Primăria Alba Iulia.

Activități extrașcolare respective sunt concursuri tematice, acțiuni de ecologizare, plantare, reciclare, ateliere educaționale, conferințe și sesiuni de informare, expoziții, simulări de administrație publică etc. desfășurate cu sprijinul sau în parteneriat cu Primăria Alba Iulia.

Ambele părți semnatare ale protocolului de colaborare vor avea anumite obligații:

Obligațiile Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”

(1) Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” se angajează să promoveze evenimentele în rândul elevilor din cadrul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” și să sprijine participarea lor la activitățile menționate la art. 2, în funcție de disponibilitatea și programul elevilor.

(2) Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” se angajează să obțină acordurile parentale pentru elevii minori.

(3) Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” se obligă să asigure o disciplină corespunzătoare în rândul elevilor participanți.

(4) Participarea elevilor se va face sub îndrumarea profesoarelor coordonatoare, doamna Ilie Constantina Geanina și doamna Vancea Felicia Adriana.

(5) Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” numește pe Ilie Constantina Geanina, profesoară educație fizică și sport, respectiv pe Vancea Felicia Adriana, profesoară educație fizică și sport, ca responsabile din partea Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, care vor fi și persoanele de contact pe toată durata desfăşurării colaborării, pentru a asigura comunicarea eficientă între cele două instituţii partenere;

(6) Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” se angajează să promoveze rezultatele acestui parteneriat.

(7) Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” asigură transport, la nevoie, pentru personalul propriu participant la activități.

Obligațiile Municipiului Alba Iulia

(1) Municipiul Alba Iulia se angajează să informeze Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” cu privire la evenimentele sau competițiile în care este dorită implicarea elevilor, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de desfășurare.

(2) Municipiul Alba Iulia va asigura, după posibilități, condiții adecvate pentru participarea elevilor (spațiu, echipamente necesare, materiale, logistică etc.), inclusiv măsurile de protecție și siguranță.

(3) La finalul fiecărei activități, sau periodic – în funcție de necesitate, Municipiul Alba Iulia poate elibera diplome de participare sau adeverințe de atestare a unor competențe dobândite în cadrul evenimentelor organizate, după caz.

(4) Municipiul Alba Iulia numește un responsabil, care va fi și persoana de contact pe toată durata desfăşurării colaborării, pentru a asigura comunicarea eficientă între cele două instituţii partenere.

(5) Municipiul Alba Iulia se angajează să promoveze rezultatele acestui parteneriat.

