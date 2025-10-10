PROTEST spontan în secțiile UM Cugir: Muncitorii au întrerupt vineri lucrul. Care sunt nemulțumirile acestora și ce spune conducerea și sindicatul

Un protest spontan a izbucnit vineri, 10 octombrie 2025, la Uzina Mecanică Cugir, pe fondul nemulțumirilor de natură salarială a angajaților. Oamenii au rămas în secții, dar au oprit orice activitate. Situația de la UM Cugir, a fost semnalată ziarulunirea.ro de mai multe persoane, angajați ai societății.

Angajații S. Uzina Mecanică Cugir, din cadrul Secției Muniție, au oprit spontan activitatea pe fondul nemulțumirilor de natură salarială: ,,Ne amenință că ne taie banii și ne desfac contractul de muncă dacă continuăm protestul.

În septembrie ni s-a promis o mărire de salariu. Lucrăm aproape minimul pe economie și producție foarte, foarte multă”, spune un salariat.

Contactați de reporterii ziarulunirea.ro, reprezentanții societății și ai Sindicatului Liber Cugir au declarat că ,,administrația face eforturi pentru soluționarea grevei spontane, cu mențiunea că negocierea CCM-ului este condiționată de aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a Societății. Momentan, acesta se află la Ministerul de Finanțe, spre aprobare.

Administrația UMC și Sindicatul Liber Cugir au avut și au în continuare discuții cu salariații, explicându-le etapele ce trebuie parcurse până la începerea negocierilor salariale, făcând în continuare demersurile necesare pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Atât administrația, cât și sindicatul își doresc deblocarea situației pentru începerea negocierilor salariale și intrarea în normalitate.”

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI