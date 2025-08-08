Rămâi conectat

Actualitate

Proprietățile nedeclarate, în vizorul autorităților: Dronele și sateliții vor ajuta la identificarea clădirilor fără impozitare

Publicat

acum 26 de secunde

în

Proprietăți nedeclarate sub supravegherea autorităților: Dronele și imaginile satelitare vor facilita identificarea clădirilor neimpozitate

Guvernul pregătește o nouă strategie de supraveghere și control fiscal în domeniul imobiliar. Proprietățile nedeclarate vor fi identificate cu ajutorul dronelor, imaginilor din satelit și fotogrametriei.

Potrivit unui proiect legislativ aflat în lucru, aceste instrumente vor permite autorităților locale să identifice clădiri construite fără autorizație sau care nu sunt înregistrate în evidențele fiscale, urmând să fie impozitate din oficiu.

Noua metodă de control vine în completarea verificărilor clasice efectuate pe teren de inspectori fiscali sau de specialiști în disciplina în construcții. Astfel, dronele, imaginile satelitare și tehnologia fotogrametrică vor fi folosite pentru a supraveghea clădirile ridicate pe întreg teritoriul național, în special cele care nu figurează în bazele de date ale autorităților fiscale.

Măsura urmărește combaterea evaziunii fiscale în domeniul imobiliar

Oficialii guvernamentali argumentează că această măsură nu încalcă dreptul la viață privată sau regimul juridic al proprietății, întrucât activitatea de supraveghere se va desfășura în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal, cu avizul instituțiilor competente, inclusiv la nivel european.

Scopul principal este creșterea veniturilor bugetare, în special la nivel local, prin depistarea clădirilor care au fost construite fără autorizație și care, implicit, nu au fost niciodată impozitate.

Această inițiativă face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri fiscal-bugetare și reflectă intenția autorităților de a moderniza și digitaliza instrumentele de control fiscal.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

PENSII 2025 | Reforma pensiilor private discutată în primă lectură de Guvernul Bolojan: Ce schimbări pregătesc autoritățile

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

acum o oră

în

8 august 2025

De

PENSII 2025 | Reforma pensiilor private, discutată în Guvern Potrivit noilor măsuri discutate, vineri, 8 august 2025, în primă lectură de Guvernul Bolojan privind pensiile private, cei ce au acumulat bani în conturile Pilonului II și III, nu vor mai putea retrage toți banii o singură dată, ci eșalonat în plăți lunare, egale cu indemnizația […]

Citește mai mult

Actualitate

Guvernul amână cu cinci luni tăierea serviciilor medicale pentru pacienții vulnerabili. Tratamente vitale pentru pacienții din programele naționale de sănătate, la un pas de blocaj

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

acum 3 ore

în

8 august 2025

De

Guvernul Bolojan amână până la sfârșitul anului tăierea serviciilor medicale pentru pacienții vulnerabili. Tratamente vitale pentru pacienții din programele naționale de sănătate, la un pas de blocaj Tăierea serviciilor medicale pentru pacienții prinși în programele naționale de sănătate a fost amânată cu cinci luni de Guvernul Bolojan. Pacienții vulnerabili, cu HIV/SIDA, TBC și alte afecțiuni […]

Citește mai mult

Actualitate

Peste 100 de camere video amplasate de CNAIR pentru controlul rovinietei. LISTA completă a dispozitivelor din județul Alba

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

acum 5 ore

în

8 august 2025

De

Peste 100 de camere video au fost amplasate de CNAIR pe drumurile din România pentru controlul rovinietei. LISTA completă a dispozitivelor din județul Alba Compania Națională de Drumuri (CNAIR) are instalate peste 100 de camere video, pe drumurile naționale și pe autostrăzi, în vederea controlului rovinietei. Taxa de drum este obligatorie pentru toate autovehiculele care […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 26 de secunde

Proprietățile nedeclarate, în vizorul autorităților: Dronele și sateliții vor ajuta la identificarea clădirilor fără impozitare

Proprietăți nedeclarate sub supravegherea autorităților: Dronele și imaginile satelitare vor facilita identificarea clădirilor neimpozitate Guvernul pregătește o nouă strategie de...
Actualitateacum o oră

PENSII 2025 | Reforma pensiilor private discutată în primă lectură de Guvernul Bolojan: Ce schimbări pregătesc autoritățile

PENSII 2025 | Reforma pensiilor private, discutată în Guvern Potrivit noilor măsuri discutate, vineri, 8 august 2025, în primă lectură...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

TRAGEDIE la Alba Iulia: Un bărbat de 30 de ani, din Ighiu, și-a pierdut viața după ce i s-a făcut rău pe motocicletă

Un bărbat de 30 de ani, din Ighiu, și-a pierdut viața la Alba Iulia după ce i s-a făcut rău...
Ştirea zileiacum 2 ore

Un polițist rutier din Sebeș a salvat viața unei tinere de 20 de ani, din Craiova, pe o plajă din insula Creta: Mesaj de mulțumire

Un polițist rutier din Sebeș a salvat viața unei tinere de 20 de ani, din Craiova, pe o plajă din...

Curier Județean

Curier Județeanacum 21 de minute

FOTO | Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată de o mașină în timp ce traversa șoseaua prin loc nepermis

Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată...
Curier Județeanacum 46 de minute

FOTO | Cum s-a produs accidentul rutier de la Vințu de Jos: Trei persoane rănite în urma impactului dintre 2 autoturisme

Cum s-a produs accidentul rutier de la Vințu de Jos: Trei persoane rănite Vineri, 8 august 2025, polițiștii rutieri din...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 zile

Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate

Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
Politică Administrațieacum 5 zile

S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții

S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 15 ore

8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani

8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților

7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea