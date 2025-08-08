Proprietățile nedeclarate, în vizorul autorităților: Dronele și sateliții vor ajuta la identificarea clădirilor fără impozitare

Proprietăți nedeclarate sub supravegherea autorităților: Dronele și imaginile satelitare vor facilita identificarea clădirilor neimpozitate

Guvernul pregătește o nouă strategie de supraveghere și control fiscal în domeniul imobiliar. Proprietățile nedeclarate vor fi identificate cu ajutorul dronelor, imaginilor din satelit și fotogrametriei.

Potrivit unui proiect legislativ aflat în lucru, aceste instrumente vor permite autorităților locale să identifice clădiri construite fără autorizație sau care nu sunt înregistrate în evidențele fiscale, urmând să fie impozitate din oficiu.

Noua metodă de control vine în completarea verificărilor clasice efectuate pe teren de inspectori fiscali sau de specialiști în disciplina în construcții. Astfel, dronele, imaginile satelitare și tehnologia fotogrametrică vor fi folosite pentru a supraveghea clădirile ridicate pe întreg teritoriul național, în special cele care nu figurează în bazele de date ale autorităților fiscale.

Măsura urmărește combaterea evaziunii fiscale în domeniul imobiliar

Oficialii guvernamentali argumentează că această măsură nu încalcă dreptul la viață privată sau regimul juridic al proprietății, întrucât activitatea de supraveghere se va desfășura în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal, cu avizul instituțiilor competente, inclusiv la nivel european.

Scopul principal este creșterea veniturilor bugetare, în special la nivel local, prin depistarea clădirilor care au fost construite fără autorizație și care, implicit, nu au fost niciodată impozitate.

Această inițiativă face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri fiscal-bugetare și reflectă intenția autorităților de a moderniza și digitaliza instrumentele de control fiscal.

