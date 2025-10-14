Rămâi conectat

Proiectul de lege care prevedere reducerea numărului de parlamentari la 300, AMÂNAT de Senat. Doar 9 au votat împotriva prelungirii termenului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Proiectul de lege care prevedere reducerea numărului de parlamentari la 300, AMÂNAT de Senat. Doar 9 dintre cei prezenți au votat împotriva prelungirii termenului

A fost amânat proiectul de lege care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300 de către Senat. În ședința care a avut loc ieri, a fost votată opțiunea de ,,prelungire a termenului de adoptare tacită” de către 81 dintre cei prezenți, în timp ce doar 12 au fost împotrivă s-au au ales să se abțină.

Claudiu Năsui a discutat despre proiectul de lege amânat printr-o postare publicată pe o rețea de socializare.

„Clasa politică a îngropat din nou proiectul de reducere a numărului de parlamentari la 300” 81 au votat să-l amâne (să-i prelungească termenul de adoptare tacită). 12 au votat contra sau s-au abținut. Așa se citește tabelul de mai jos. PSD (38 senatori), AUR (28 senatori), PNL (22 senatori) și USR (19 senatori). De ce zic că-l susțin dar la votul efectiv nu știu cum să facă să-l îngroape mai repede?

Pentru că clasa politică nu vrea în ruptul capului să taie vreodată vreo sinecură de la ei. Să plătească alții taxe să le susțină privilegiile.

Chiar și domnul Bolojan care a zis că susține proiectul, când a fost vorba să-l voteze, nu l-a votat. Președintele senatului (de la PNL) a propus amânarea proiectului. Adică îngroparea lui. Iar senatori PNL au fost de acord. Inclusiv domnul Bolojan care e senator PNL”, scrie Năsui.

Fostul ministru al Economiei a declarat că va cere Senatului ca fiecare parlamentar să voteze individual, iar rezultatele vor fi făcute publice.

