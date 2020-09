Programul Rabla Clasic 2020: Mai puțin de o săptămână rămasă pentru înscrieri

Sfârșitul lunii septembrie marchează și finalul înscrierilor pe anul acesta la programul Rabla Clasic. Ediția din acest an a adus o majorare a cuantumului ecobonusului primit de cei ce vor să-și cumpere o mașină cu un grad de poluare redus, dar și posibilitatea de a cumpăra, pe lângă mașini, motociclete noi.

Însc rierile la Rabla Clasic au început pe 17 martie și se încheie pe 30 septembrie. Vorbim de un program care se desfășoară din 2005 și care permite debarasarea de mașinile vechi pentru a cumpăra unele noi, cu ajutorul unui mic sprijin financiar de la stat.

Conform Ordinului Ministerului Mediului nr. 324/2020, începând de anul acesta, cei care se înscriu în programul Rabla Clasic au putut beneficia, pe lângă primele pentru cumpărarea de autoturisme, și de prime pentru cumpărarea de motociclete noi. În plus, valoarea ecobonusului pentru achiziționarea de autovehicule noi, echipate cu sistem de propulsie hibrid, s-a majorat la 2.500 de lei. Anterior, valoarea acestui ecobonus a fost de 1.700 de lei.

Una dintre noutățile pe le-a adus programul Rabla Clasic 2020 este posibilitatea de achiziționare de motociclete. În acest caz, cumpărătorii pot beneficia de o primă de casare de 3.500 de lei, cu condiția ca motorul acesteia să nu genereze mai mult de 125 g CO2/km.

De cealaltă parte, pentru cei care doresc să achiziționeze mașini noi, condițiile au rămas aceleași ca cele de anul trecut, cu deosebirea că valoarea ecobonusului a ajuns la 2.500 de lei, față de 1.700 de lei, cât a fost în trecut. Așadar, potrivit ordinului, cuantumul primei de casare pentru achiziționarea unui autovehicul nou este de 6.500 de lei, la fel ca anul trecut. Condiția este ca noul autovehicul să emită maximum 120 g CO2/km.

La prima de casare s-ar putea adăuga următoarele ecobonusuri:

1.000 de lei pentru achiziționarea unui autoturism nou, care generează maximum 96 g CO2/km;

2.500 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid.

Indiferent dacă se achiziționează motociclete noi sau autovehicule noi, cumpărătorii trebuie să caseze autoturisme, microbuze, autoutilitare uşoare sau autospeciale/autospecializate uşoare mai vechi de opt ani. Interesant e faptul că, în cadrul programului, nu sunt acceptate la casare și motocicletele.

La fel ca anul trecut, ecobonusurile se pot cumula, astfel că un cumpărător poate beneficia din partea statului de o sumă maximă de 10.000 de lei, adică aproximativ 2.000 de euro.

În ceea ce privește programul Rabla Plus pentru anul 2020, acesta a adus în acest an două noutăți pentru cei care l-au accesat. Prima se referă la faptul că mașina cumpărată prin programul Rabla Plus 2020 nu va putea fi înstrăinată cel puțin un an. Cea de-a doua se referă la faptul că pot fi achiziționate motociclete pur electrice, pentru care s-ar putea acorda o primă de 3.000 de lei.

sursa: avocatnet.ro