Programul PRIMA MAȘINĂ 2019. Ce autovehicule poţi achiziționa acum cu ajutorul de la stat

Schimbări importante prin OUG în cursul zilei de luni cu privire la programul Prima Mașină din 2019. Astfel, Guvernul pregătește noi modificări pentru cei care vor să-și cumpere mașini noi cu ajutorul de la stat.

Guvernul va modifica, în ședința de luni, prin ordonanță de urgență, programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi. Dacă în acest moment românii pot accesa programul ‘Prima mașină’ doar ca să-și cumpere un autoturism nou cu sistem de propulsie termic (cu motor de ardere internă), Guvernul va introduce noi categorii de mașini care pot fi cumpărate prin acest program:

1. Autovehicul hibrid, cu cel puțin două convertoare de energie diferite și două sisteme de stocare de energie montate pe vehicul pentru a-i asigura propulsia, având un preț de achiziție de maxim 100.000 lei, la care se adaugă TVA, pentru care beneficiarul programului trebuie să asigure un avans de minim 25% din prețul de achiziție al autoturismului;

2. Autovehicul electric hibrid, autovehicul hibrid care, pentru a-și asigura propulsia mecanică, preia energie din două surse de energie stocată, montate pe vehicul: un combustibil consumabil, respectiv un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu: baterie, condensator, volant/generator etc.) care are o sursă de alimentare externă – Plug-in și care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km, în regim de funcţionare mixt. În cazul în care în COC (certificatul de conformitate al autovehiculului) este înscrisă cantitatea de emisii de CO2 conform standardului WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure, stabilită în Regulamentul (UE) 2017/1.151 al Comisiei), cantitatea de emisii generată de autovehiculul nou trebuie să fie de maximum 70 g CO2/km NEDC (New European Drive Cycle, utilizat în temeiul Regulamentului(CE) nr. 692/2008 al Comisiei), în regim de funcţionare mixt, având un preț de achiziție de maxim 150.000 lei, la care se adaugă TVA, pentru care beneficiarul programului trebuie să asigure un avans de minim 30% din prețul de achiziție al autoturismului;

3. Autovehicul pur electric – orice autoturism, autoutilitară ușoară, autospecială/autospecializată ușoară sau cvadriciclu, propulsat/propulsată de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile, alimentate de o sursă externă de energie electrică, clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero NEDC, având un preț de achiziție de maxim 150.000 lei, la care se adaugă TVA, pentru care beneficiarul programului trebuie să asigure un avans de minim 30% din prețul de achiziție al autoturismului;

De asemenea, pe lângă noile variante de mașini, în continuare românii vor putea cumpăra autoturisme cu sistem de propulsie termic (cu motor cu ardere internă), dar preţul de achiziţie nu poate depăşi suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz, iar avansul minim este de 5%.

Garanţia statului va fi de maximum 50% din finanţarea acordată.

De asemenea, se va introduce posibilitatea să cumperi o mașină nouă, prin acest program, chiar dacă ai mai deținut anterior în proprietate un astfel de autoturism, lucru interzis în acest moment.

Acceptarea ecobonusurilor şi ecotichetelor acordate în cadrul Programelor RABLA CLASIC și RABLA PLUS pentru justificarea achitării avansului este o altă noutate din OUG.

Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi are obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziţia

unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat.

Alte condiții pentru a accesa programul, pe care persoana trebuie să le îndeplinească cumulativ:

1. achizitionează un autoturism nou

2. nu înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat;

3. nu înregistrează restanţe la plata altor credite bancare;

4. la data solicitării creditului garantat beneficiarul Programului are vârsta de minium 18 ani și capacitate deplină de exercițiu.

Sursa: capital.ro