Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 4 – 10 iulie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Regia: James Gunn

Cu: Nicholas Hoult, Isabela Merced, David Corenswet, Rachel Brosnahan

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic

Durată: 129 min

Rating: AP 12

În stilul caracteristic, James Gunn abordează povestea celui mai cunoscut supererou în noul univers DC cu un amestec original de acțiune epică, umor și emoție, prezentând lumii un Superman caracterizat prin compasiune și credința oarbă în bunătatea umană.

Joi 21:10

Regia: Dag Johan Haugerud

Cu: Ane Dahl Torp, Anne Marit Jacobsen, Selome Emnetu, Silje Breivik, Ella Øverbye

Gen Film: Drama

Durată: 110 min

Rating: AP 12

Johanne, o adolescentă de 17 ani din Oslo, trăiește o primă iubire tumultoasă și plină de întrebări. Refugiul și-l găsește în scris, într-un jurnal în care realitatea se împletește cu dorința și personajele devin idealuri. Se dovedește a fi foarte talentată, iar familia o încurajează să-și transforme jurnalul într-un roman.

Când povestea ei intimă devine publică, Johanne este nevoită să despartă amintirile de ficțiune și să accepte realitatea.

Vineri pana Joi 19:00

Regia: Gareth Edwards

Cu: Scarlett Johansson, Rupert Friend, Jonathan Bailey, Mahershala Ali

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF, Thriller

Durată: 134 min

Rating: N 15

La 5 ani după Jurassic World Dominion, o echipă care lucrează la o un proiect remarcabil din lumea medicală pornește într-o expediție în regiuni ecuatoriale izolate pentru a extrage ADN-ul de la trei creaturi preistorice masive.

Vineri pana Miercuri 18:20; 21:00

Joi 18:15; 21:00

F1: The Movie / F1 Filmul

Regia: Joseph Kosinski

Cu: Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem

Gen Film: Drama, Sport

Durată: 155 min

Rating: AP 12

Supranumit „Cel mai tare care n-a fost”, Sonny Hayes (Brad Pitt) era un fenomen cu perspectivă promițătoare în anii ’90 până când un accident aproape i-a distrus cariera. 30 de ani mai târziu, acesta lucrează ca șofer de curse private până când este abordat cu o nouă propunere de către fostul său partener Ruben Cervantes (Javier Bardem), proprietar al unei echipe de Formula 1 pe cale de a intra în faliment.

Vineri pana Miercuri 17:30; 20:40

Joi 18:00

Regia: Gerard Johnstone

Cu: Jemaine Clement, Allison Williams, Ivanna Sakhno, Violet McGraw, Amie Donald, Jenna Davis

Gen Film: Horror, SF, Thriller

Durată: 124 min

Rating: N 15

La doi ani după ravagiile provocate de M3GAN, creatoarea ei, Gemma, recurge la reînvierea infamei sale creații pentru a o distruge pe Amelia, arma de nivel militar construită de un contractor din domeniul apărării care a furat tehnologia care stă la baza M3GAN.

Vineri pana Joi 21:15

Regia: Răzvan Gogan

Cu: Andra Gogan, Daria Meluță, Maria Dinu, Anca Sigartău, Ștefan Iancu

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 75 min

Rating: AG

Ajunse pe insula misterioasă, cele 3 sirene încearcă prin toate mijloacele să renunțe la puterile lor magice, însă cei care le vânează sunt mai aproape ca niciodată. Selena, Milen și Lena vor avea nevoie de noi puteri și de mult ajutor ca să facă față acestei noi provocări.

Vineri pana Joi 11:30; 13:10; 14:50

How to Train Your Dragon / Cum să îți dresezi dragonul 3D