Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 20– 26 martie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 20– 26 martie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Project Hail Mary / Proiectul Hail Mary 2D / VIP 2D
Regia: Phil Lord, Christopher Miller
Cu: Ryan Gosling, Liz Kingsman, Sandra Hüller
Gen Film: Drama, SF, Thriller
Durată: 156 min
Rating: AP 12
Profesorul de științe Ryland Grace (Ryan Gosling) se trezește pe o navă spațială la ani-lumină de casă, fără să-și amintească cine e sau cum a ajuns acolo. Pe măsură ce memoria îi revine, Ryland începe să-și înțeleagă misiunea: trebuie să rezolve misterul substanței care provoacă stingerea soarelui. Profesorul trebuie să-și folosească cunoștințele și ingeniozitatea pentru a împiedica dispariția vieții pe Pământ…
2D: Vineri pana Joi 15:25; 20:35
2D VIP: Vineri pana Joi 18:00
Open Season 2 / Vânătoarea de vecini 2
Regia: Frédéric Forestier, Antonin Fourlon
Cu: Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili, Thierry Lhermitte, Guillaume Bouchede
Gen Film: Comedie
Durată: 100 min
Rating: AP 12
Au trecut doi ani în Saint Hubert. Viața acolo este liniștită, poate prea liniștită pentru Adelaide și Simon, cărora le lipsește compania prietenilor de vârsta lor. Dar apoi sosește Stanislas, fiul lui Bernard (fostul președinte al vânătorilor din sat), care se întoarce cu soția și cei doi copii pentru a se bucura de traiul la țară. Sunt frumoși, tineri și prietenoși. Singurul lor defect: vânează cu câini! Liniștea satului este pe cale să fie tulburată: noi vecini, noi probleme…
Vineri pana Joi 18:45
Silent Friend / Prieten tăcut
Regia: Ildikó Enyedi
Cu: Tony Leung Chiu Wai, Luna Wedler, Léa Seydoux, Sylvester Groth, Enzo Brumm
Gen Film: Biografic, Drama, Istorie
Durată: 147 min
Rating: AP 12
În inima unei grădini botanice dintr-un vechi oraș universitar german se înalță un arbore maiestuos de ginkgo biloba. Timp de un secol, acest martor tăcut a însoțit, din umbră, transformările vieții umane. În trei momente distincte ale secolelor XX și XXI, trei oameni – fiecare cu propriile întrebări și frământări – ajung, inevitabil, în preajma acestui copac plin de mister și semnificație.
Vineri pana Joi 20:50
Chickenhare and the Secret of the Groundhog / Iepurele-Găină și secretul marmotei
Regia: Benjamin Mousquet
Cu: Joe Ochman, Bernardo de Paula, Jordan Tartakow, John Steins, Byron Patrickn
Gen Film: Animatie, Familie
Durată: 89 min
Rating: AG
După ce a îmbrăţişat faptul că diferența este ceea ce îl face special, nimic nu-l mai poate opri pe Iepurele-Găină să zboare și să exploreze lumea. Alături de ajutoarele sale, Meg, un sconcs expertă în arte marțiale, și Abe, o țestoasă sarcastică și antipatică, exploratorul nostru aventuros pornește într-o nouă expediție epică, urmând pașii tatălui său adoptiv, curajosul și admiratul explorator Regele Peter.
Dublat: Vineri pana Joi 11:50; 13:40
The Last Whale Singer / Ultima balenă cântătoare
Regi Vincent Tong, Chimwemwe Miller, Bruce Dinsmore, Jen Viens, Jenna Wheeler-Hughes
Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Muzical
Durată: 99 min
Rating: AG
Când o creatură monstruoasă scapă de pe un iceberg care se topește, o balenă cu cocoașă adolescentă trebuie să-și înfrunte temerile și să se scufunde în adâncurile întunecate împreună cu prietenii săi, pentru a descoperi un cântec misterios care poate salva oceanele de la distrugere.
Dublat: Vineri pana Joi 12:30
Reminders of Him / Frânturi din el
Regia: Vanessa Caswill
Cu: Bradley Whitford, Maika Monroe, Lauren Graham, Jennifer Robertson
Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste
Durată: 114 min
Rating: AP 12
După o ieșire perfectă cu iubitul ei, Kenna (Maika Monroe; The Hand That Rocks the Cradle, Longlegs) face o greșeală inimaginabilă care o trimite la închisoare. Șapte ani mai târziu, Kenna se întoarce în orașul natal din Wyoming, sperând să-și refacă viața și să câștige șansa de a se reuni cu fiica ei, Diem, pe care nu a cunoscut-o niciodată.
Vineri pana Joi 18:20
Hotarul
Regia: Ion Borș, Ruslan Moroșan
Cu: Ion Grosu, Igor Caras, Cătălin Lungu, Andrei Locoman, Vlad Druck, Lilia Cazacu, Maria Onica
Gen Film: Comedie
Durată: 93 min
Rating: AP 12
Într-un sat unde totul se află și nimic nu se iartă, două familii cu o istorie de-a dreptul hazlie ajung la cuțite din cauza unei bucăți de pământ. Ambele sunt convinse că adevărul e de partea lor, iar lucrurile scapă complet de sub control exact atunci când ar trebui să bată clopotele de nuntă. Între hotare greu de mutat, orgolii inflamate și rude imposibil de trăsnite, căsătoria pare să nu mai fie un final fericit.
Vineri pana Joi 16:50
Hoppers / Hopperi 3D / VIP 3D
Regia: Daniel Chong
Cu: Jon Hamm, Bobby Moynihan, Piper Curda
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF
Durată: 105 min
Rating: AG
O iubitoare de animale folosește o tehnologie care îi plasează conștiința într-un castor robotizat pentru a descoperi mistere din lumea animalelor dincolo de imaginația ei.
3D Dublat: Vineri pana Joi 14:40
3D VIP Dublat: Vineri pana Joi 13:00
GOAT / Cel mai tare din parcare VIP 3D
Regia: Tyree Dillihay
Cu: David Harbour, Patton Oswalt, Aaron Pierre, Bobby Lee, Nick Kroll, Gabrielle Union
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Sport
Durată: 100 min
Rating: AG
Archie Everhardt, o capră de dimensiuni modeste, sfidează așteptările alăturându-se unei echipe de elită în roarball – un sport periculos în care animalele concurează pe terenuri dificile, mereu în schimbare. Împreună cu coechipierii săi, el trebuie să demonstreze că își merită locul în Liga feroce.
Dublat: Vineri pana Joi 11:00
Wuthering Heights / La răscruce de vânturi VIP
Regia: Emerald Fennell
Cu: Margot Robbie, Jacob Elordi
Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste
Durată: 136 min
Rating: AP 12
Într-o interpretare originală și frapantă a celei mai cunoscute povești de dragoste, filmul „La răscruce de vânturi” îi are în rolurile principale pe Margot Robbie în rolul lui Cathy și pe Jacob Elordi ca Heathcliff, doi tineri din lumi diferite a căror dragoste interzisă devine otravă într-o poveste de iubire memorabilă, plină de dorință și nebunie.
Vineri pana Joi 15:10
Băieți de oraș: Golden Boyz VIP
Regia: Mihai Bendeac
Cu: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Lorena Luchian
Gen Film: Comedie
Durată: 100 min
Rating: AP 12
Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta revin, de data aceasta pe marile ecrane într-o comedie despre prietenie, loialitate și visuri de cartier – Băieți de oraș: Golden Boyz.
Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.
Vineri pana Joi 21:10
Ne rezervăm dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări și bilete: www.inspirecinema.ro.
