Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 20 – 26 februarie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Scream 7 Avanpremiera
Regia: Kevin Williamson
Cu: Neve Campbell, Courteney Cox, Mckenna Grace, Anna Camp, Mason Gooding
Gen Film: Horror, Mister
Durată: 114 min
Rating: N 15
Când un nou ucigaș Ghostface apare în orașul în care Sidney Prescott și-a construit o nouă viață, cele mai întunecate temeri ale ei se adeveresc, deoarece fiica ei devine următoarea țintă.
Miercuri, Joi 21:35
Kîzîm Avanpremiera
Regia: Radu Potcoavă
Cu: Yeliz Mustafa, Tudor Chirilă, Amuly, Elias Ferkin, Judith State
Gen Film: Aventuri, Romantic, Dragoste
Durată: 78 min
Rating: N 15
În tătară, „kîzîm” înseamnă „fetița mea” sau „fetița lui tata” și așa o alintă Aynur pe fiica lui, Selda. Doar că Selda se îndrăgostește de Tudor, iar relația pune familia pe jar: părinții se luptă să o convingă pe Selda că religia musulmană și tradițiile comunității ei sunt mai importante decât o iubire adolescentină. Conflictul dintre cele două generații și mentalități o va împinge pe Selda să aleagă între două lumi foarte diferite.
Miercuri, Joi 19:45
GOAT / Cel mai tare din parcare VIP 3D Avanpremiera
Regia: Tyree Dillihay
Cu: David Harbour, Patton Oswalt, Aaron Pierre, Bobby Lee, Nick Kroll, Gabrielle Union
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Sport
Durată: 100 min
Rating: AG
Archie Everhardt, o capră de dimensiuni modeste, sfidează așteptările alăturându-se unei echipe de elită în roarball – un sport periculos în care animalele concurează pe terenuri dificile, mereu în schimbare. Împreună cu coechipierii săi, el trebuie să demonstreze că își merită locul în Liga feroce.
Dublat: Sambata pana Joi 14:20
The Strangers: Chapter 3 / Necunoscuții: Capitolul final
Regia: Renny Harlin
Cu: Madelaine Petsch, Richard Brake, Janis Ahern, Kyle Harrison Breitkopf, Stephanie Aubertin
Gen Film: Horror
Durată: 91 min
Rating: IM 18
În ultimul film al trilogiei „Necunoscuții”, Maya (Madelaine Petsch) se confruntă cu noi amenințări din partea necunoscuților mascați. Secretele ies la iveală, punându-i vieța în pericol, pe măsură ce granița dintre realitate și pericol se estompează în lupta ei pentru viață.
Vineri pana Marti 21:50
Miercuri, Joi 19:35
Cold Storage / Cod roșu: Apocalipsa
Regia: Jonny Campbell
Cu: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson
Gen Film: Comedie, Horror, SF
Durată: 99 min
Rating: N 15
Atunci când o ciupercă mutantă și extrem de contagioasă scapă dintr-o unitate sigilată, doi tineri angajați – însoțiți de un specialist în bioterorism – trebuie să supraviețuiască celei mai sălbatice ture de noapte pentru a salva omenirea de la extincție.
Vineri pana Marti 19:20
Miercuri, Joi 17:40
Cazul Samca
Regia: Horia Cucuta, George ve Gänæaard
Cu: Dana Marineci, Răzvan Ilie, Emilian Oprea, Alin Florea, Silviu Debu
Gen Film: Thriller
Durată: 90 min
Rating: AP 12
La 15 ani după trei crime bizare care au zguduit un oraș de provincie, o echipă de documentariști reia ancheta, confruntându-se cu teorii despre un cult satanic, conspirații locale și posibilitatea înfricoșătoare a unui criminal încă în libertate.
Vineri pana Marti 17:25
Rally – From Paris to the Pyramids / Raliul de la Paris la piramide
Regia: Rasmus A. Sivertsen
Cu: Pia Borgli, Trond Espen Seim, Øyvind Brandtzæg, Paul-Ottar Haga, Mari Maurstad
Gen Film: Animatie, Comedie
Durată: 82 min
Rating: AG
Trei prieteni fără prea multe în comun încearcă să câștige legendarul raliu de la Paris la piramidele din Egipt. Invențiile celor trei aduc mai multe probleme decât soluții, de aceea primarul i-a alungat din sătucul lor, Flåklypa. Ca să arate că merită o șansă, ei trebuie să câștige competiția conducând Il Tempo Gigante, o mașină de curse specială.
Dublat: Vineri pana Joi 13:10
Scarlet
Regia: Mamoru Hosoda
Cu: Mana Ashida, Masaki Okada, Masachika Ichimura, Kôji Yakusho, Yuki Saitô
Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Fantastic, Romantic, SF
Durată: 111 min
Rating: AP 12
O prințesă medievală aflată în căutarea răzbunării pentru moartea tatălui ei se trezește într-un tărâm între viață și moarte, unde întâlnește un tânăr idealist din zilele noastre, care îi arată posibilitatea unui viitor lipsit de amărăciune și furie.
Vineri pana Marti 14:55
Crime 101 / Autostrada crimei
Regia: Bart Layton
Cu: Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jennifer Jason Leigh, Barry Keoghan, Halle Berry
Gen Film: Crima, Thriller
Durată: 135 min
Rating: N 15
Plasat în Los Angeles, Crime 101 spune povestea unui hoț de bijuterii (Chris Hemsworth) ale cărui jafuri au pus poliția în încurcătură. După ce pune ochii pe o pradă colosală, drumul lui se intersectează cu cel al unei agente de asigurări deziluzionate (Halle Berry). Convins că a descoperit un tipar, un detectiv neobosit (Mark Ruffalo) se apropie pe urmele hoțului. Pe măsură ce lovitura se apropie, linia dintre vânător și vânat începe să se estompeze, iar toți trei se confruntă cu alegeri decisive pentru viața lor și cu realizarea că nu mai există cale de întoarcere.
Vineri pana Marti 19:10
Miercuri, Joi 17:00
Wuthering Heights / La răscruce de vânturi 2D / VIP 2D
Regia: Emerald Fennell
Cu: Margot Robbie, Jacob Elordi
Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste
Durată: 136 min
Rating: AP 12
Într-o interpretare originală și frapantă a celei mai cunoscute povești de dragoste, filmul „La răscruce de vânturi” îi are în rolurile principale pe Margot Robbie în rolul lui Cathy și pe Jacob Elordi ca Heathcliff, doi tineri din lumi diferite a căror dragoste interzisă devine otravă într-o poveste de iubire memorabilă, plină de dorință și nebunie.
2D: Vineri pana Joi 21:20
2D VIP: Vineri pana Joi 18:20
În pielea mea
Regia: Paul Decu
Cu: Sergiu Costache, Vlad Gherman, George Tănase, Gabriel Vatavu, Oana Gherman, Ioana State, Azaleea Necula, Alexandra Răduță
Gen Film: Comedie
Durată: 100 min
Rating: N 15
După o discuție aprinsă între patru cupluri, două echipe se formează (fetele versus băieții) și începe un joc nebun. Regulile sunt simple: timp de un weekend, fetele trebuie să facă activitățile băieților și invers, iar fiecare organizează în detaliu weekendul celeilalte echipe. Totuși, ceea ce pare a fi o joacă simplă și amuzantă la final de săptămână se dovedește în realitate o situație mult mai complicată.
Vineri pana Marti 15:20
Miercuri, Joi 15:40
Miss Moxy / Pisicuta Moxy
Regia: Vincent Bal, Wip Vernooij
Cu: Barbara Sarafian, Pieter Embrechts, Sarah Bannier, Frank Focketijn
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie
Durată: 85 min
Rating: AG
Miss Moxy, o pisică domestică, se rătăcește în timpul unei vacanțe și trebuie să găsească drumul spre casă prin sudul Europei cu ajutorul celor mai josnice creaturi pe care și le poate imagina o pisică: un câine comic și o pasăre bătrână și înțeleaptă. În timpul acestei călătorii, ea își lărgește viziunea asupra vieții și descoperă adevăratul sens al prieteniei.
Vineri pana Marti 13:30
Miercuri, Joi 13:50
Băieți de oraș: Golden Boyz 2D / VIP 2D
Regia: Mihai Bendeac
Cu: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Lorena Luchian
Gen Film: Comedie
Durată: 100 min
Rating: AP 12
Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta revin, de data aceasta pe marile ecrane într-o comedie despre prietenie, loialitate și visuri de cartier – Băieți de oraș: Golden Boyz.
Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.
2D: Vineri pana Marti 17:10
Miercuri, Joi 15:00
2D VIP: Vineri pana Joi 21:00
Charlie the Wonderdog / Charlie, câinele minune
Regia: Shea Wageman
Cu: Owen Wilson, Tabitha St. Germain, Sebastian Billingsley-Rodriguez, Anthony Bolognese, Mela Pietropaolo
Gen Film: Animatie, Familie, Comedie
Durată: 95 min
Rating: AG
Câinele unui băiețel dobândește superputeri după ce este răpit de extratereștri. Împreună, ce doi vor lupta cu o pisică ticăloasă care amenință omenirea, în timp ce câinele devine un supererou faimos.
Dublat: Vineri pana Marti 11:35
Miercuri, Joi 11:50
North: An Epic Journey of Friendship / Spre nord
Regia: Bente Lohne
Cu: Jennifer Lynn Wilson, RJ Balde, Brianna Fernandez, Mads Mikkelsen, Charlie Bauer
Gen Film: Animatie
Durată: 85 min
Rating: AG
Spre nord este un film de animație 3D, o aventură pentru întreaga familie, inspirată de „Crăiasa zăpezilor” de Hans Christian Andersen. Acțiunea se desfășoară în Copenhaga victoriană și o are în centrul atenției pe tânăra Gerda, care pornește într-o călătorie periculoasă prin nordul înghețat pentru a-și salva cel mai bun prieten, Kai, răpit de misterioasa Regină a Zăpezilor. Ghidată de un înger păzitor neastâmpărat și ajutată de prieteni magici, Gerda înfruntă pericole, vrăji și puterea iernii veșnice. Prin curaj și iubire, ea rupe vraja Reginei Zăpezilor și îl aduce pe Kai acasă la timp pentru a sărbători Crăciunul.
Dublat: Vineri pana Joi 11:20
Zootopia 2 / Zootropolis 2 VIP 3D
Regia: Jared Bush, Byron Howard
Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister
Durată: 107 min
Rating: AG
Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.
Dublat: Vineri 12:00; 14:10
Sambata pana Joi 12:10
Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.
Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.
