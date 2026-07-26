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Tragedie cumplită într-un județ din România: Un copil de un an și două luni a murit după ce a fost lovit de o mașină. La volan s-ar fi aflat chiar tatăl său

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de minute

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Tragedie cumplită într-un județ din România: Un copil de un an și două luni a murit după ce a fost lovit de o mașină. La volan s-ar fi aflat chiar tatăl său

Un copil de un an și două luni a murit sâmbătă după-amiază, în urma unui accident petrecut în satul Ionășești, din comuna Nicorești, județul Galați.

Potrivit primelor informații, micuțul a fost lovit de un autoturism pus în mișcare din fața locuinței, iar, potrivit Antena 1, la volan s-ar fi aflat chiar tatăl copilului. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, accidentul s-a produs în jurul orei 14:12, în satul Ionășești.

Din primele cercetări reiese că un bărbat de 32 de ani, din aceeași localitate, a pus în mișcare autoturismul parcat în fața unui imobil și a virat la stânga.

În acel moment, copilul de un an și două luni a ieșit din curtea locuinței și a traversat prin fața mașinii, fiind lovit de roata din stânga-față a autoturismului.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a efectuat manevre de resuscitare mai bine de o oră. În ciuda eforturilor depuse de medici, copilul nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decedat. Potrivit Antena 1, bărbatul aflat la volan ar fi chiar tatăl micuțului.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, indicând că acesta nu consumase alcool.

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