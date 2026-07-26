VIDEO ȘTIREA TA | „A uitat să pună frână și s-a aruncat direct în geam!”. Un șofer din Sebeș a „parcat” mașina în geamul de la Profi
„A uitat să pună frână și s-a aruncat direct în geam!”. Un șofer din Sebeș, a „parcat” mașina direct în geamul de la Profi
Un accident rutier s-a produs astăzi, 26 iulie 2026, în fața magazinului Profi de pe strada Dorin Pavel din Sebeș, după ce un șofer a pierdut controlul autoturismului și a intrat direct în geamul supermarketului.
Potrivit martorilor aflați la fața locului, incidentul s-ar fi produs după ce conducătorul auto ar fi uitat, pur și simplu, să apese pedala de frână în momentul în care se apropia de magazin.
Autoturismul și-a continuat deplasarea și a lovit fațada clădirii, oprindu-se în geamul supermarketului.
În urma impactului, geamul magazinului a fost serios avariat și s-a crăpat.
,,A uitat să pună frână și s-a aruncat direct în geam. Atunci am vrut să urc în mașină și am auzit zgomot”, a povestit martorul pentru ziarulunirea.ro.
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