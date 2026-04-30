Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 1 – 7 mai 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Mortal Kombat II 2D / VIP 2D Avanpremiera

Regia: Simon McQuoid

Cu: Karl Urban, Hiroyuki Sanada, Damon Herriman, Martyn Ford, Tadanobu Asano, Jessica McNamee

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller

Durată: 116 min

Rating: AP 12

New Line Cinema prezintă cea mai nouă continuare a ecranizării jocului video care a cucerit generații – Mortal Kombat II. De această dată, campionii favoriți ai fanilor – alături de Johnny Cage în persoană – trebuie să se lupte din nou între ei, în competiția supremă, fără limite, pentru a combate împărăția întunecată a lui Shao Kahn.

Karl Urban este Johnny Cage și joacă alături de Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, cu Chin Han, Tadanobu Asano ca Lord Raiden, Joe Taslim ca Bi-Han și Hiroyuki Sanada ca Hanzo Hasashi și Scorpion.

2D: Miercuri, Joi 20:50

2D VIP: Miercuri, Joi 19:10

Hokum Avanpremiera

Regia: Damian Mc Carthy

Cu: Adam Scott, David Wilmot, Florence Ordesh, Peter Coonan

Gen Film: Horror

Durată: 101 min

Rating: N 15

Un autor de cărți horror se cazează la un han irlandez cu planul de a împrăștia în zonă cenușa părinților săi. Bărbatul nu știe însă că despre proprietate se spune că ar fi bântuită de o vrăjitoare.

Miercuri, Joi 19:00

That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea Avanpremiera

Regia: Yasuhito Kikuchi

Cu: Takuya Eguchi, Makoto Furukawa, Anzu Haruno, Rina Hidaka, Mao Ichimichi, Kôichi Dômoto

Gen Film: Animatie, Fantastic

Durată: 104 min

Rating: AG

Rimuru și prietenii săi vizitează insula-resort a Împăratului Celest Hermesia după ceremonia de deschidere a Tempest. În timpul vacanței, ei întâlnesc o femeie misterioasă pe nume Yura, ceea ce duce la un nou incident lângă marea azurie

Miercuri, Joi 13:50

The Sheep Detectives / Turma vede urma Avanpremiera

Regia: Kyle Balda

Cu: Emma Thompson, Hugh Jackman, Regina Hall, Bryan Cranston

Gen Film: Actiune, Comedie, Mister

Durată: 109 min

Rating: AG

În fiecare seară, un cioban citește cu voce tare o poveste de mister, prefăcându-se că oile sale înțeleg. Când bărbatul este găsit mort, oile își dau seama imediat că a fost o crimă și cred că știu totul despre cum să o elucideze.

Dublat: Vineri pana Marti 14:10

Miercuri, Joi 12:00

Subtitrat: Vineri pana Marti 16:20

Miercuri, Joi 14:15

The Devil Wears Prada 2 / Diavolul se îmbracă de la Prada 2 2D / VIP 2D

Regia: David Frankel

Cu: Stanley Tucci, Anne Hathaway, Emily Blunt, Meryl Streep

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 120 min

Rating: AP 12

The Devil Wears Prada 2 urmărește lupta Mirandei Priestly (Meryl Streep), care se apropie de pensionare, împotriva lui Emily Charlton (Emily Blunt), fosta ei asistentă devenită directoare, în timp ce concurează pentru veniturile din publicitate pe fondul declinului presei scrise.

2D: Vineri pana Marti 16:00; 18:35

Miercuri, Joi 16:30; 18:25

2D VIP: Vineri pana Marti 16:30; 21:20

Miercuri, Joi 14:25; 21:20

Michael 2D / VIP 2D

Regia: Antoine Fuqua

Cu: Colman Domingo, Jaafar Jackson, Juliano Valdi

Gen Film: Biografic, Drama, Istoric, Muzical

Durată: 127 min

Rating: AP 12

Michael este portretul cinematografic al vieții și impactului unuia dintre cei mai influenți artiști pe care i-a cunoscut vreodată lumea.

Filmul spune povestea vieții lui Michael Jackson dincolo de muzică, urmărind drumul său de la descoperirea talentului său extraordinar ca solist al grupului Jackson Five până la artistul vizionar a cărui ambiție creativă a alimentat o căutare neobosită de a deveni cel mai mare showman din lume.

2D: Vineri pana Marti 18:20; 21:00

Miercuri, Joi 16:00; 21:00

2D VIP: Vineri pana Marti 14:00; 18:50

Miercuri, Joi 16:45

Lee Cronin’s The Mummy / MUMIA de la Lee Cronin

Regia: Lee Cronin

Cu: Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May El Calamawy, Billie Roy

Gen Film: Horror

Durată: 133 min

Rating: N 15

După succesul relansării “Evil Dead Rise” (Cartea morților: Posesie demonică), Lee Cronin își îndreaptă atenția către una dintre cele mai emblematice povești de groază oferindu-i o nouă abordare îndrăzneață și complexă în „MUMIA de la Lee Cronin”.

Fiica unui jurnalist dispare fără nicio urmă în deșert, însă opt ani mai târziu întreagă familie este șocată de reapariția ei, iar ceea ce trebuia să fie un eveniment fericit se transformă rapid într-un coșmar.

Vineri pana Marti 20:45

Heidi – Rescue of the Lynx / Heidi – legenda râsului din Alpi

Cu: Michael McCown, Tom Zahner, Lilly Graffam, Leonardo Lucero

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 79 min

Rating: AG

Când Heidi, o fetiță plină de energie în vârstă de opt ani, salvează un pui de râs căruia lăcomia unui om de afaceri îi amenință existența, copila descoperă trecutul secret al bunicului ei și își dă seama că are de apărat nu numai familia, ci și natura pe care aceasta o consideră acasă.

Dublat: Vineri pana Marti 12:30

David

Regia: Phil Cunningham, Brent Dawes

Cu: Pavel Bartoș, Bogdan Farcaș, David Măruță, Răzvan Rește

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Muzical

Durată: 112 min

Rating: AG

David spune povestea unui tânăr păstor din Betleem care pare la început un om obișnuit. Însă o chemare neașteptată îi schimbă viața pentru totdeauna. Când uriașul Goliat începe să terorizeze poporul Israel, David pornește într-o confruntare aparent imposibilă.

Înarmat doar cu o praștie, câteva pietre și o credință de neclintit, el se ridică împotriva fricii și devine simbolul curajului. Drumul său nu este doar o luptă fizică, ci o călătorie profundă despre destin, loialitate, iubire și credință – o poveste care, de-a lungul secolelor, a inspirat milioane de oameni.

Dublat: Vineri pana Marti 11:40; 13:50

Miercuri, Joi 11:35

The Super Mario Galaxy Movie / Super Mario Galaxia: Filmul VIP 3D

Regia: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Cu: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 98 min

Rating: AG

Mario, Luigi și prietenii lor sărbătoresc, în Regatul Ciupercilor, Festivalul Stelelor, un eveniment cosmic care luminează cerul cu comete și stele magice. Sărbătoarea este însă întreruptă brutal când Bowser atacă din nou și o răpește pe Princess Peach.

Pentru a o salva, Mario pornește într-o aventură prin galaxie, ajutat de fratele său Luigi, de Toad și de misterioasa gardiană cosmică Rosalina, care îi ghidează prin univers alături de micile creaturi stelare numite Lumas.

Dublat: Vineri pana Marti 12:00

Miercuri, Joi 12:30

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.

