Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 1 – 7 mai 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Mortal Kombat II 2D / VIP 2D Avanpremiera
Regia: Simon McQuoid
Cu: Karl Urban, Hiroyuki Sanada, Damon Herriman, Martyn Ford, Tadanobu Asano, Jessica McNamee
Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller
Durată: 116 min
Rating: AP 12
New Line Cinema prezintă cea mai nouă continuare a ecranizării jocului video care a cucerit generații – Mortal Kombat II. De această dată, campionii favoriți ai fanilor – alături de Johnny Cage în persoană – trebuie să se lupte din nou între ei, în competiția supremă, fără limite, pentru a combate împărăția întunecată a lui Shao Kahn.
Karl Urban este Johnny Cage și joacă alături de Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, cu Chin Han, Tadanobu Asano ca Lord Raiden, Joe Taslim ca Bi-Han și Hiroyuki Sanada ca Hanzo Hasashi și Scorpion.
2D: Miercuri, Joi 20:50
2D VIP: Miercuri, Joi 19:10
Hokum Avanpremiera
Regia: Damian Mc Carthy
Cu: Adam Scott, David Wilmot, Florence Ordesh, Peter Coonan
Gen Film: Horror
Durată: 101 min
Rating: N 15
Un autor de cărți horror se cazează la un han irlandez cu planul de a împrăștia în zonă cenușa părinților săi. Bărbatul nu știe însă că despre proprietate se spune că ar fi bântuită de o vrăjitoare.
Miercuri, Joi 19:00
That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea Avanpremiera
Regia: Yasuhito Kikuchi
Cu: Takuya Eguchi, Makoto Furukawa, Anzu Haruno, Rina Hidaka, Mao Ichimichi, Kôichi Dômoto
Gen Film: Animatie, Fantastic
Durată: 104 min
Rating: AG
Rimuru și prietenii săi vizitează insula-resort a Împăratului Celest Hermesia după ceremonia de deschidere a Tempest. În timpul vacanței, ei întâlnesc o femeie misterioasă pe nume Yura, ceea ce duce la un nou incident lângă marea azurie
Miercuri, Joi 13:50
The Sheep Detectives / Turma vede urma Avanpremiera
Regia: Kyle Balda
Cu: Emma Thompson, Hugh Jackman, Regina Hall, Bryan Cranston
Gen Film: Actiune, Comedie, Mister
Durată: 109 min
Rating: AG
În fiecare seară, un cioban citește cu voce tare o poveste de mister, prefăcându-se că oile sale înțeleg. Când bărbatul este găsit mort, oile își dau seama imediat că a fost o crimă și cred că știu totul despre cum să o elucideze.
Dublat: Vineri pana Marti 14:10
Miercuri, Joi 12:00
Subtitrat: Vineri pana Marti 16:20
Miercuri, Joi 14:15
The Devil Wears Prada 2 / Diavolul se îmbracă de la Prada 2 2D / VIP 2D
Regia: David Frankel
Cu: Stanley Tucci, Anne Hathaway, Emily Blunt, Meryl Streep
Gen Film: Comedie, Drama
Durată: 120 min
Rating: AP 12
The Devil Wears Prada 2 urmărește lupta Mirandei Priestly (Meryl Streep), care se apropie de pensionare, împotriva lui Emily Charlton (Emily Blunt), fosta ei asistentă devenită directoare, în timp ce concurează pentru veniturile din publicitate pe fondul declinului presei scrise.
2D: Vineri pana Marti 16:00; 18:35
Miercuri, Joi 16:30; 18:25
2D VIP: Vineri pana Marti 16:30; 21:20
Miercuri, Joi 14:25; 21:20
Michael 2D / VIP 2D
Regia: Antoine Fuqua
Cu: Colman Domingo, Jaafar Jackson, Juliano Valdi
Gen Film: Biografic, Drama, Istoric, Muzical
Durată: 127 min
Rating: AP 12
Michael este portretul cinematografic al vieții și impactului unuia dintre cei mai influenți artiști pe care i-a cunoscut vreodată lumea.
Filmul spune povestea vieții lui Michael Jackson dincolo de muzică, urmărind drumul său de la descoperirea talentului său extraordinar ca solist al grupului Jackson Five până la artistul vizionar a cărui ambiție creativă a alimentat o căutare neobosită de a deveni cel mai mare showman din lume.
2D: Vineri pana Marti 18:20; 21:00
Miercuri, Joi 16:00; 21:00
2D VIP: Vineri pana Marti 14:00; 18:50
Miercuri, Joi 16:45
Lee Cronin’s The Mummy / MUMIA de la Lee Cronin
Regia: Lee Cronin
Cu: Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May El Calamawy, Billie Roy
Gen Film: Horror
Durată: 133 min
Rating: N 15
După succesul relansării “Evil Dead Rise” (Cartea morților: Posesie demonică), Lee Cronin își îndreaptă atenția către una dintre cele mai emblematice povești de groază oferindu-i o nouă abordare îndrăzneață și complexă în „MUMIA de la Lee Cronin”.
Fiica unui jurnalist dispare fără nicio urmă în deșert, însă opt ani mai târziu întreagă familie este șocată de reapariția ei, iar ceea ce trebuia să fie un eveniment fericit se transformă rapid într-un coșmar.
Vineri pana Marti 20:45
Heidi – Rescue of the Lynx / Heidi – legenda râsului din Alpi
Cu: Michael McCown, Tom Zahner, Lilly Graffam, Leonardo Lucero
Gen Film: Animatie, Familie
Durată: 79 min
Rating: AG
Când Heidi, o fetiță plină de energie în vârstă de opt ani, salvează un pui de râs căruia lăcomia unui om de afaceri îi amenință existența, copila descoperă trecutul secret al bunicului ei și își dă seama că are de apărat nu numai familia, ci și natura pe care aceasta o consideră acasă.
Dublat: Vineri pana Marti 12:30
David
Regia: Phil Cunningham, Brent Dawes
Cu: Pavel Bartoș, Bogdan Farcaș, David Măruță, Răzvan Rește
Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Muzical
Durată: 112 min
Rating: AG
David spune povestea unui tânăr păstor din Betleem care pare la început un om obișnuit. Însă o chemare neașteptată îi schimbă viața pentru totdeauna. Când uriașul Goliat începe să terorizeze poporul Israel, David pornește într-o confruntare aparent imposibilă.
Înarmat doar cu o praștie, câteva pietre și o credință de neclintit, el se ridică împotriva fricii și devine simbolul curajului. Drumul său nu este doar o luptă fizică, ci o călătorie profundă despre destin, loialitate, iubire și credință – o poveste care, de-a lungul secolelor, a inspirat milioane de oameni.
Dublat: Vineri pana Marti 11:40; 13:50
Miercuri, Joi 11:35
The Super Mario Galaxy Movie / Super Mario Galaxia: Filmul VIP 3D
Regia: Aaron Horvath, Michael Jelenic
Cu: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF
Durată: 98 min
Rating: AG
Mario, Luigi și prietenii lor sărbătoresc, în Regatul Ciupercilor, Festivalul Stelelor, un eveniment cosmic care luminează cerul cu comete și stele magice. Sărbătoarea este însă întreruptă brutal când Bowser atacă din nou și o răpește pe Princess Peach.
Pentru a o salva, Mario pornește într-o aventură prin galaxie, ajutat de fratele său Luigi, de Toad și de misterioasa gardiană cosmică Rosalina, care îi ghidează prin univers alături de micile creaturi stelare numite Lumas.
Dublat: Vineri pana Marti 12:00
Miercuri, Joi 12:30
Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.
Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.
