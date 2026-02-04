Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 06 – 12 februarie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Wuthering Heights / La răscruce de vânturi Avanpremiera
Regia: Emerald Fennell
Cu: Margot Robbie, Jacob Elordi
Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste
Durată: 136 min
Rating: AP 12
Într-o interpretare originală și frapantă a celei mai cunoscute povești de dragoste, filmul „La răscruce de vânturi” îi are în rolurile principale pe Margot Robbie în rolul lui Cathy și pe Jacob Elordi ca Heathcliff, doi tineri din lumi diferite a căror dragoste interzisă devine otravă într-o poveste de iubire memorabilă, plină de dorință și nebunie.
Miercuri, Joi 21:00
În pielea mea Avanpremiera
Regia: Paul Decu
Cu: Sergiu Costache, Vlad Gherman, George Tănase, Gabriel Vatavu, Oana Gherman, Ioana State, Azaleea Necula, Alexandra Răduță
Gen Film: Comedie
Durată: 100 min
Rating: AP 12
După o discuție aprinsă între patru cupluri, două echipe se formează (fetele versus băieții) și începe un joc nebun. Regulile sunt simple: timp de un weekend, fetele trebuie să facă activitățile băieților și invers, iar fiecare organizează în detaliu weekendul celeilalte echipe. Totuși, ceea ce pare a fi o joacă simplă și amuzantă la final de săptămână se dovedește în realitate o situație mult mai complicată.
Marti pana Joi 19:00
Stray Kids: The dominATE Experience
Regia: Paul Dugdale
Cu: Stray Kids
Gen Film: Documentar, Muzica
Durată: 146 min
Rating: AG
Documentarul expune concertele sold-out ale grupului K-pop de pe SoFi Stadium din Los Angeles, combinând imagini din concertul turneului mondial dominATE al Stray Kids cu materiale din culise.
Vineri pana Joi 16:00
Miss Moxy / Pisicuta Moxy
Regia: Vincent Bal, Wip Vernooij
Cu: Barbara Sarafian, Pieter Embrechts, Sarah Bannier, Frank Focketijn
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie
Durată: 85 min
Rating: AG
Miss Moxy, o pisică domestică, se rătăcește în timpul unei vacanțe și trebuie să găsească drumul spre casă prin sudul Europei cu ajutorul celor mai josnice creaturi pe care și le poate imagina o pisică: un câine comic și o pasăre bătrână și înțeleaptă. În timpul acestei călătorii, ea își lărgește viziunea asupra vieții și descoperă adevăratul sens al prieteniei.
Vineri pana Joi 12:10
Whistle / Whistle – Sunetul morții
Regia: Corin Hardy
Cu: Nick Frost, Dafne Keen, Sophie Nélisse, Percy Hynes White
Gen Film: Horror
Durată: 97 min
Rating: N 15
Câțiva liceeni dau peste un obiect blestemat, un vechi fluier aztec al morții. Tinerii descoperă că sunetul terifiant pe care îl emite le aduce pe urme morțile lor viitoare.
Vineri pana Marti 21:00
Miercuri, Joi 17:20
Băieți de oraș: Golden Boyz
Regia: Mihai Bendeac
Cu: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Lorena Luchian
Gen Film: Comedie
Durată: 100 min
Rating: AP 12
Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta revin, de data aceasta pe marile ecrane într-o comedie despre prietenie, loialitate și visuri de cartier – Băieți de oraș: Golden Boyz.
Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.
Vineri pana Joi 19:20; 21:30
Shelter / Protectorul VIP 2D
Regia: Ric Roman Waugh
Cu: Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie, Daniel Mays
Gen Film: Actiune, Thriller
Durată: 107 min
Rating: N 15
Un singuratic de pe o insulă scoțiană îndepărtată salvează o fată din mare, declanșând o succesiune periculoasă de evenimente care culminează cu un atac asupra casei sale, obligându-l să se confrunte cu trecutul său agitat.
Vineri pana Joi 21:15
Send Help / Ajutor!
Regia: Sam Raimi
Cu: Dylan O’Brien, Rachel McAdams
Gen Film: Horror
Durată: 113 min
Rating: IM 18
Doi colegi rămân blocați pe o insulă pustie, singurii supraviețuitori ai unui accident aviatic. Pe insulă, ei trebuie să depășească neînțelegeri din trecut și să colaboreze pentru a supraviețui. În cele din urmă, doar voința și inteligența îi vor scăpa cu viață.
Vineri pana Luni 18:50
Charlie the Wonderdog / Charlie, câinele minune
Regia: Shea Wageman
Cu: Owen Wilson, Tabitha St. Germain, Sebastian Billingsley-Rodriguez, Anthony Bolognese, Mela Pietropaolo
Gen Film: Animatie, Familie, Comedie
Durată: 95 min
Rating: AG
Câinele unui băiețel dobândește superputeri după ce este răpit de extratereștri. Împreună, ce doi vor lupta cu o pisică ticăloasă care amenință omenirea, în timp ce câinele devine un supererou faimos.
Dublat: Vineri pana Joi 14:00
Mercy VIP 3D
Regia: Timur Bekmambetov
Cu: Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis, Chris Pratt, Kylie Rogers, Jeff Pierre
Gen Film: Actiune, Crima, Drama, Mister, SF, Thriller
Durată: 103 min
Rating: AP 12
Într-un viitor apropiat, un detectiv (Chris Pratt) este acuzat de uciderea soției sale și judecat. Are la dispoziție 90 de minute pentru a-și dovedi nevinovăția în fața unei judecătoare AI (Rebecca Ferguson), pe care o susținuse cândva, înainte ca aceasta să-i decidă soarta.
Vineri pana Joi 15:30
Return to Silent Hill / Silent Hill: Întoarcerea în iad
Regia: Christophe Gans
Cu: Jeremy Irvine, Hannah Anderson, Robert Nairne, Evie Templeton
Gen Film: Drama, Horror, Mister, Romantic, Dragoste
Durată: 106 min
Rating: N 15
Când James primește o scrisoare misterioasă de la iubita lui pierdută, Mary, este atras spre Silent Hill – un oraș cândva familiar, acum înghițit de întuneric. Pe măsură ce o caută, James se confruntă cu creaturi monstruoase și descoperă un adevăr înfiorător care îi va testa limitele sănătății sale mintale.
Vineri pana Marti 14:30
North: An Epic Journey of Friendship / Spre nord
Regia: Bente Lohne
Cu: Jennifer Lynn Wilson, RJ Balde, Brianna Fernandez, Mads Mikkelsen, Charlie Bauer
Gen Film: Animatie
Durată: 85 min
Rating: AG
Spre nord este un film de animație 3D, o aventură pentru întreaga familie, inspirată de „Crăiasa zăpezilor” de Hans Christian Andersen. Acțiunea se desfășoară în Copenhaga victoriană și o are în centrul atenției pe tânăra Gerda, care pornește într-o călătorie periculoasă prin nordul înghețat pentru a-și salva cel mai bun prieten, Kai, răpit de misterioasa Regină a Zăpezilor. Ghidată de un înger păzitor neastâmpărat și ajutată de prieteni magici, Gerda înfruntă pericole, vrăji și puterea iernii veșnice. Prin curaj și iubire, ea rupe vraja Reginei Zăpezilor și îl aduce pe Kai acasă la timp pentru a sărbători Crăciunul.
Dublat: Vineri pana Joi 12:40
The Housemaid / Menajera
Regia: Paul Feig
Cu: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Megan Ferguson
Gen Film: Thriller
Durată: 131 min
Rating: N 15
The Housemaid spune povestea unei femei care nu a reușit în viață, dar care se bucură să o ia de la capăt ca menajeră a unui cuplu elitist și bogat.
Vineri pana Marti 16:40
Miercuri, Joi 14:40
The SpongeBob Movie: Search for SquarePants / SpongeBob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați VIP 3D
Regia: Derek Drymon
Cu: Clancy Brown, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Rodger Bumpass, Mark Hamill
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie Fantastic
Durată: 96 min
Rating: AG
SpongeBob și prietenii lui din Bikini Bottom pornesc pe mare în cea mai amplă și mai nouă aventură cinematografică de până acum… „Spongebob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați”. Dornic să demonstreze că e un tip curajos, SpongeBob pornește într-o misiune de a-și dovedi vitejia în fața lui domnul Krabs, urmărindu-l pe Olandezul Zburător – o fantomă misterioasă, un pirat spărgător de valuri – într-o comedie marinărească plină de aventuri care-l poartă în adâncurile cele mai adânci ale oceanului, acolo unde niciun burete n-a ajuns vreodată.
Dublat: Vineri pana Joi 11:20
Avatar: Fire and Ash / Avatar: Foc și cenușă VIP 3D
Regia: James Cameron
Cu: Stephen Lang, Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Oona Chaplin, Kate Winslet
Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller
Durată: 197 min
Rating: AP 12
Avatar: Foc și Cenușă continuă epopeea familiei Sully la scurt timp după evenimentele din Avatar: Calea Apei. Adoptați de Clanul Metkayina, Jake, Neytiri și copiii lor încearcă să-și găsească echilibrul după pierderea lui Neteyam, ucis într-o luptă brutală cu Oamenii Cerului din corporația RDA, și să se adapteze unei noi vieți pe recifele Pandorei. Când Spider, fiul adoptiv al familiei, devine ținta pericolelor tot mai mari, familia Sully pornește alături de Clanul Tlalim – cunoscuți și sub numele de Negustorii Vântului, un trib nomad pașnic care navighează cerurile – într-o călătorie plină de riscuri.
Vineri pana Joi 17:35
Zootopia 2 / Zootropolis 2 VIP 3D
Regia: Jared Bush, Byron Howard
Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister
Durată: 107 min
Rating: AG
Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.
Dublat: Vineri pana Joi 13:20
Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.
