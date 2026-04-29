Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în minivacanța de 1 Mai 2026: Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi
Distribuție Energie Electrică Romania – DEER aduce la cunoștința utilizatorilor săi că în data de vineri, 1 Mai 2026, declarată zi de sărbătoare legală cu caracter nelucrător potrivit Legii nr. 52/2023, Centrele de Relații cu Utilizatorii nu vor desfășura activități cu publicul.
Activitatea acestor centre va fi reluată luni, 04 mai 2026, conform programului obișnuit de funcționare al fiecărei entități organizatorice.
Cu prilejul zilei de 1 Mai angajații din cadrul Centrelor de Relații cu Utilizatorii vor beneficia de o zi liberă legală, în timp ce echipele operative DEER rămân în permanență disponibile, pregătite să intervină prompt în cazul apariției unor eventuale disfuncționalități în alimentarea cu energie electrică.
Posibilele întreruperi în alimentarea cu energie electrică pot fi semnalate la numerele de telefon prefix județ +929.
Utilizatorii au posibilitatea de a raporta orice disfuncționalitate în alimentarea cu energie electrică sau alte incidente la următoarele numere de telefon, disponibile 24/7, apelabile gratuit prin serviciul TELVERDE:
-Zona Transilvania Nord (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj): 0800 400 929
-Zona Transilvania Sud (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu): 0800 500 929
-Zona Muntenia Nord (județele Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea): 0800 500 205
De asemenea, utilizatorii pot consulta harta interactivă privind întreruperile în alimentarea cu energie electrică, din arealul DEER accesând următorul link: https://www.distributie-energie.ro/intreruperi-deer/
Aplicația ChatVolt oferă informații actualizate în timp real despre întreruperile în alimentarea cu energie electrică, iar deranjamentele pot fi sesizate rapid și facil prin formularul dedicat, disponibil pe site-ul companiei la următorul link: Deranjamente – Distribuție Energie Electrică Romania
