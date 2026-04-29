Politică Administrație

Sandu Heler (PSD) a demisionat din funcția de subprefect al județului Alba: ,,O decizie corectă atât timp cât a fost depusă moțiunea de cenzură”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Sandu Heler (PSD) a demisionat din funcția de subprefect al județului Alba: ,,O decizie corectă atât timp cât a fost depusă moțiunea de cenzură”

Sandu Heler a demisionat miercuri, 29 aprilie 2026, din funcția de subprefect al județului Alba. El a ocupat această funcție din 2024.

,,Da, am demisionat. Mi se pare o decizie corectă atât timp cât a fost depusă moțiunea de cenzură. Acum așteptăm să vedem ce se întâmplă. Ne vedem de treabă în continuare, fiecare cu ce avem.”, a explicat Sandu Heler, fostul subprefect al județului Alba pentru ziarulunirea.ro.

Sandu Heler este Subprefect al Județului Alba din data de 12.04.2024. Din 2004 până în 2024 el a ocupat funcția de primar în comuna Avram Iancu.

Citește și: Comunicat | PSD Alba și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale: ,,Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați constituie un act de demnitate”

Reamintim că, PSD Alba a anunțat că și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale, astăzi, 29 aprilie 2026. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj, publicat pe o rețea de socializare.

Social-democrații au transmis că toți reprezentanții săi care ocupau în Guvern funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat în urma deciziei partidului de a depune o moțiune de cenzură pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan.

Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, a demisionat, marți, 28 aprilie 2026, din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

