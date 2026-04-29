Sandu Heler (PSD) a demisionat din funcția de subprefect al județului Alba: ,,O decizie corectă atât timp cât a fost depusă moțiunea de cenzură”
Sandu Heler (PSD) a demisionat din funcția de subprefect al județului Alba: ,,O decizie corectă atât timp cât a fost depusă moțiunea de cenzură”
Sandu Heler a demisionat miercuri, 29 aprilie 2026, din funcția de subprefect al județului Alba. El a ocupat această funcție din 2024.
,,Da, am demisionat. Mi se pare o decizie corectă atât timp cât a fost depusă moțiunea de cenzură. Acum așteptăm să vedem ce se întâmplă. Ne vedem de treabă în continuare, fiecare cu ce avem.”, a explicat Sandu Heler, fostul subprefect al județului Alba pentru ziarulunirea.ro.
Sandu Heler este Subprefect al Județului Alba din data de 12.04.2024. Din 2004 până în 2024 el a ocupat funcția de primar în comuna Avram Iancu.
Reamintim că, PSD Alba a anunțat că și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale, astăzi, 29 aprilie 2026. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj, publicat pe o rețea de socializare.
Social-democrații au transmis că toți reprezentanții săi care ocupau în Guvern funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat în urma deciziei partidului de a depune o moțiune de cenzură pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan.
Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, a demisionat, marți, 28 aprilie 2026, din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.
Comunicat | PSD Alba și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale: ,,Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați constituie un act de demnitate”
PSD Alba și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale: ,,Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați constituie un act de demnitate” PSD Alba a anunțat că și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale, astăzi, 29 aprilie 2026. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj, publicat pe o rețea de socializare. Social-democrații au transmis că toți reprezentanții săi […]
FOTO | A fost făcută recepția lucrărilor de la ambulatoriul Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud: ,,Un pas esențial pentru creșterea calității serviciilor medicale”
A fost făcută recepția lucrărilor de la ambulatoriul Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud: ,,Un pas esențial pentru creșterea calității serviciilor medicale” Recepția lucrărilor ambulatoriului Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud a avut loc astăzi, 28 aprilie 2026. Cu această ocazie, edilul din Abrud, Radu Tuhuț, a transmis că prin această investiție crește calitatea serviciilor […]
Fost primar din Apuseni, mesaj dur la adresa clasei politice: „Primarii sunt doar niște UNELTE”
Fost primar din Apuseni, mesaj dur la adresa clasei politice: „Primarii sunt doar niște UNELTE” Lucian Andreica a demisionat în noiembrie 2009 din funcția de primar al comunei Sohodol, localitate din zona Munților Apuseni din Alba. La 16 ani și jumătate de la acel moment Lucian Andreica face un rechizitoriu dur actualei clase politice. „Primarii […]
29 aprilie 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Lucrări de demontare a unui parapet metalic deteriorat
RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Lucrări de demontare a unui parapet metalic deteriorat Dispeceratul Companiei Naționale de Administrare...
Ministrul Apărării la prezentarea pachetului de proiecte din cadrul programului SAFE: „Avem nevoie de drone mâine”
Ministrul Apărării la prezentarea pachetului de proiecte din cadrul programului SAFE: „Avem nevoie de drone mâine” Ministrul Apărării, Radu Miruță,...
Bărbat din Alba, cu antecedente penale, trimis în judecată după ce a condus fără permis și cu o alcoolemie foarte mare: Este în arest preventiv
Bărbat din Alba, cu antecedente penale, trimis în judecată după ce a condus fără permis și cu o alcoolemie foarte...
VIDEO | A fost aprobat bugetul județului Alba pentru anul 2026. George Rotar, vicepreședinte CJ Alba: „Pe secțiunea de dezvoltare avem o creștere de 24,86%”. LISTA INVESTIȚIILOR
A fost aprobat bugetul județului Alba pentru anul 2026. George Rotar, vicepreședinte CJ Alba: „Pe secțiunea de dezvoltare avem o...
29 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
29 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ...
FOTO | Polițiștii din Alba, acțiune în județ în zona trecerilor la nivel cu calea ferată. Scopul, reducerea numărului accidentelor soldate cu victime sau pagube materiale
Polițiștii din Alba, acțiune în județ în zona trecerilor la nivel cu calea ferată. Scopul, reducerea numărului accidentelor soldate cu...
Sandu Heler (PSD) a demisionat din funcția de subprefect al județului Alba: ,,O decizie corectă atât timp cât a fost depusă moțiunea de cenzură”
Sandu Heler (PSD) a demisionat din funcția de subprefect al județului Alba: ,,O decizie corectă atât timp cât a fost...
Comunicat | PSD Alba și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale: ,,Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați constituie un act de demnitate”
PSD Alba și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale: ,,Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați constituie un act de demnitate” PSD...
29 aprilie: Ziua Veteranilor de Război, o zi la fel de importantă ca Ziua Națională
29 aprilie: Ziua Veteranilor de Război, o zi la fel de importantă ca Ziua Națională În fiecare an, la 29...
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale La data de 26 aprilie, în fiecare an,...