Câte cazuri de rujeolă s-au înregistrat în Alba în 2025: De ce este importantă vaccinarea

Ioana Oprean

Câte cazuri de rujeolă s-au înregistrat în Alba în 2025: De ce este importantă vaccinarea

Datele statistice relevă scăderea drastică a incidenței bolilor transmisibile în județul Alba.

„După un an 2024 marcat de un vârf epidemic de rujeolă, 973 de cazuri, intervențiile riguroase și campaniile de vaccinare au redus acest număr la doar 27 de cazuri în 2025.

Programul național de vaccinare a funcționat la cote înalte, atingând o acoperire de 96,5% pentru BCG și 90% pentru Hep B în primele ore de viață”, se arată într-o informare prezentată, miercuri, 29 aprilie 2026, în ședința ordinară a Colegiului Prefectural al județului Alba, de Alexandru Sinea, director executiv al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Alba.

„Dincolo de cifre, echipele de epidemiologi au gestionat eficient focare de hepatită A, botulism și boală Lyme, salvând vieți prin intervenție rapidă”, a subliniat Alexandru Sinea în informarea prezentată în Colegiul Prefectural.

Potrivit acestuia, DSP Alba și-a consolidat statutul de instituție esențială în sistemul sanitar județean, reușind să echilibreze implementarea politicilor naționale cu nevoile imediate ale cetățenilor din județ.

Eficiența instituției se bazează pe o echipă de 81 de angajați.

