Program restricționat de furnizare a apei potabile în mai multe localități din Alba: Anunțul APA CTTA

Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia, coordonatoare a unui nou proiect Erasmus+ în valoare de 60.000 euro Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia anunță cu bucurie aprobarea proiectului Erasmus+, acțiunea KA210-SCH – Parteneriate la scară mică în domeniul educației școlare. Proiectul intitulat „Learn Outside, Smile and Shine” are o valoare totală de 60.000 […]