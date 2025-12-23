Program Poșta Română de Crăciun și Revelion: Când se mai pot trimite sau ridica colete

Poșta Română a anunțat programul de lucru pentru sărbătorile de iarnă din acest an. Astfel, cei interesați pot afla când pot trimite sau ridica colete, pensii și celelalte servicii poștale oferite.

Potrivit prevederilor legale, zilele de 25 și 26 decembrie 2025 (prima și a doua zi de Crăciun), precum și 1 și 2 ianuarie 2026, sunt declarate sărbători legale. În aceste zile, toate subunitățile poștale din mediul urban și rural vor fi închise.

Aceleași reguli se aplică și în datele de 6 și 7 ianuarie 2026. Pe durata acestor perioade nu vor fi prestate servicii poștale, nu se vor efectua livrări de trimiteri și nu va exista program de lucru cu publicul, motiv pentru care expedierile trebuie planificate din timp.

În schimb, în ajunul Crăciunului și al Anului Nou, programul de funcționare va suferi ușoare modificări: oficiile poștale din mediul urban vor fi deschise între orele 08:00 și 16:00, în timp ce subunitățile din mediul rural vor funcționa conform programului obișnuit.

