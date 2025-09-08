Învățătorii, luați prin surprindere: Două ore remediale obligatorii pe săptămână, anunțate cu doar câteva zile înainte de începerea școlii

Învățătorii, luați complet prin surprindere: Două ore remediale obligatorii pe săptămână, anunțate cu doar câteva zile înainte de începerea școlii

Începând cu anul școlar 2025-2026, învățătorii din învățământul primar au obligația de a organiza două ore de pregătire remedială pe săptămână, conform Legii nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”. Această măsură a fost implementată pentru a sprijini elevii care întâmpină dificultăți în învățare. Cu toate acestea, cadrele didactice au aflat despre această schimbare cu doar trei zile înainte de începerea cursurilor, ceea ce a generat nemulțumiri legate de lipsa de pregătire și resurse pentru implementarea acestei măsuri.

În plus, învățătorii trebuie să organizeze aceste ore remediale pe grupe de 6-12 elevi, fără a beneficia de asistență suplimentară sau de spații adiționale, iar primăriile nu au alocat fonduri pentru aceste activități. Această situație a dus la proteste și critici din partea sindicatelor și a cadrelor didactice, care consideră că implementarea acestei măsuri fără o pregătire adecvată afectează calitatea învățământului și bunăstarea elevilor și a profesorilor.

În ciuda acestor provocări, Ministerul Educației susține că măsura este benefică pentru elevi, oferindu-le oportunități suplimentare de învățare și sprijin. Cu toate acestea, rămâne de văzut cum vor fi abordate provocările logistice și resurselor pentru a asigura succesul implementării acestei măsuri.

