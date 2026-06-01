FOTO | Să ne amintim de Doina Lie: Sculptorița din Sebeș care ar fi împlinit astăzi 97 de ani. Povestea unei fete de preot care a cucerit Europa prin arta sa

Să ne amintim de Doina Lie: Artista din Sebeș care ar fi împlinit astăzi 97 de ani. Povestea unei fete de preot care a cucerit Europa prin arta sa

Doina Lie s-a născut la Sebeș, în anul 1929, în prima zi de iunie. A absolvit Liceul Pedagogic „Pia Brătianu” din București. Fiică de preot greco-catolic, s-a confruntat cu constrângerile politice ale regimului comunist, fiindu-i refuzată înscrierea la facultatea de arte plastice. A lucrat vreme de trei ani ca educatoare, iar în cele din urmă i s-a permis înscrierea la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, pe care l-a absolvit în anul 1956, sub îndrumarea profesorului Constantin Baraschi.

Artista a avut numeroase expoziții, de grup și personale, dintre care amintim: în anul 1975, la Galeria Orizont din București și Galeria Haus im Park, Emmerich din Germania, în anul 1991, la Fundația Dinu Lipatti din Geneva (Elveția) și în anul 1992, la Deutsche Bank (Kleve) în Germania. În anul 2004, Doinei Lie i-a fost conferit Ordinul Meritul Cultural de președinția României, iar în 2007 a devenit cetățean de onoare al municipiului Sebeș. Marea sa trecere s-a săvârșit în anul 2012, la vârsta de 83 de ani, monumentul său funerar aflându-se în Sebeșul natal.

Arta sa monumentală se regăsește în mai multe orașe din România și invită parcă la un periplu: Sebeș, Alba Iulia, Baia de Arieș, Bistrița, Vrancea, Bârlad, Galați, Constanța, Curtea de Argeș, Craiova, Giurgiu și București. Mai multe muzee din România dețin în colecțiile lor lucrările Doinei Lie, iar galerii de prestigiu din mai multe țări europene i-au găzduit expoziții personale. Colecționarii privați din întreaga lume îi prețuiesc operele și le achiziționează. Privindu-i lucrările, resimțim forța feminină învingătoare.

„Recunoscători pentru două monumente de for public care îmbogățesc Sebeșul zilelor noastre, omagiem memoria și contribuția artistei plastice Doina Lie la viața culturală a propriei urbe cu ecouri puternice și inconfundabile în arta europeană” transmit reprezentanții Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, se arată într-un comunicat de presă transmis de Primăria Sebeș.

